Mireasa Sezonul 5, 31 ianuarie 2022. Giovana, victima violenței domestice. Concurenta a făcut mărturisiri cutremurătoare

Ediția din data de 31 ianuarie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Giovana are un trecut amoros extrem de dureros. Concurenta și-a spus povestea de viață, iar confesiunile ei au emoționat până la lacrimi pe unii concurenți. Giovana a relatat că a locuit mai mult în chirie, mergea în apartamentul mamei doar când aceasta era plecată în străinătate. ”Iubesc animalele, sunt cam obsedată de ele. Ele sunt cele mai sincere și pure. În prezent, am trei căței. Visul meu cel mai mare e să am un adăpost de animale.”, a mai spus ea.

Luni, 31.01.2022, 15:13