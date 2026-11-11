Claudio și-a spus părerea sinceră în legătură cu ieșirea pe care a avut-o Anne-Mary în casa Mireasa. A dezvăluit dacă își mai dorește să aibă vreo legătură cu concurenta.

A simțit nevoia Claudio să dea un pas înapoi după ieșirea pe care a avut-o Anne-Mary în casa Mireasa? "Cred că ar trebui..." | antena stars

Relația dintre Claudio și Anne-Mary continuă să fie pusă la încercare, iar ieșirile nervoase ale tinerei nu au trecut neobservate. După mai multe momente tensionate, cei doi au stat de vorbă și au încercat să lămurească lucrurile. Claudio i-a spus ce îl deranjează, însă rămâne de văzut dacă Anne-Mary va reuși să-și controleze reacțiile.

A simțit nevoia Claudio să dea un pas înapoi după ieșirea pe care a avut-o Anne-Mary în casa Mireasa?

Anne-Mary a recunoscut că discuția dintre ei a fost necesară, dar consideră că mai sunt multe lucruri de clarificat. Concurenta a povestit că Claudio i-a mărturisit că nu îi place să o vadă în astfel de ipostaze și că interacțiunile lor îi plac, însă comportamentul ei din anumite momente îl pune pe gânduri.

Mai mult, acesta i-ar fi spus că nu știe care este adevărata Anne-Mary, cea pe care o descoperă în momentele frumoase sau cea care are reacții vulcanice.

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Tânăra nu a negat că îi este greu să-și controleze impulsurile și a recunoscut că încearcă încă de la începutul competiției să nu mai aibă ieșiri pe care ulterior le regretă. Totuși, spune că schimbarea nu este deloc ușoară.

Întrebată ce ar putea să o ajute să-și controleze mai bine reacțiile, Anne-Mary a vorbit deschis despre nevoia ei de afecțiune. Concurenta a explicat că simte nevoia să primească multă atenție și tandrețe, iar atunci când se află într-o relație și are parte de iubirea de care are nevoie, comportamentul ei se schimbă.

De cealaltă parte, Claudio a oferit detalii despre discuția pe care a avut-o cu tânăra. Acesta a spus că i-a dat câteva sfaturi, nu doar în ceea ce privește relația lor, ci și pentru binele ei personal.

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Ce părere a avut Claudio despre atitudinea fetei de care s-a apropiat

Întrebat dacă este de părere că Anne-Mary se poate schimba, concurentul a avut un răspuns rezervat. Claudio consideră că ar fi important ca tânăra să lucreze la anumite aspecte ale comportamentului său, însă încă încearcă să descopere dacă reacțiile ei sunt amplificate de presiunea competiției sau dacă așa este ea în viața de zi cu zi.

„Nu știu, dar cred că ar trebui. Nu știu dacă e felul în care e aici sau e așa în realitate și asta mi-ar plăcea să descopăr”, a mărturisit Claudio.

Cu toate acestea, concurentul nu pare pregătit să renunțe la cunoașterea lor. El a recunoscut că Anne-Mary are și foarte multe calități și că, în ciuda gesturilor care l-au deranjat, se consideră un bărbat răbdător.

Mai mult, Claudio a precizat că nu a simțit nevoia să facă un pas în spate. Din contră, consideră că cei doi se cunosc tot mai bine de la o zi la alta și că relația lor poate evolua în continuare.