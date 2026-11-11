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Finala Asia Express 2026. Ce spuneau Valerie Lungu, Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc înainte să plece pe Drumul Mătăsii

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, declarații surprinzătoare la începutul Asia Express 2026. Ce spuneau înainte de aventura de pe Drumul Mătăsii?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:20 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:22
Finala Asia Express 2026. Ce spuneau Valerie Lungu, Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc înainte să plece pe Drumul Mătăsii | Antena 1
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Competiția Asia Express 2026 se apropie de final. Pe Drumul Mătăsii au pornit nouă echipe, însă doar două au ajuns să se lupte pentru marele trofeu, în finala care va fi difuzată în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Ce spuneau finaliștii Asia Express 2026 la începutul competiției

Cei patru concurenți rămași în cursă, Valerie Lungu, Alex Gîlcă, Alin Alexuc și Gabi Torje, nu se așteptau la un asemenea deznodământ atunci când au pornit în aventura vieții lor.

La începutul competiției, declarațiile lor despre așteptările pe care le aveau de la această experiență erau diferite. Unii își doreau să se autodepășească, în timp ce alții vorbeau despre provocările pe care le-ar putea întâmpina pe parcurs. Privind în urmă la primul episod Asia Express, putem descoperi ce spuneau cei patru finaliști înainte să afle cât de departe vor ajunge pe Drumul Mătăsii.

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Gabi Torje și Alin Alexuc au pornit în competiție cu multă încredere, bazându-se atât pe experiența sportivă, cât și pe prietenia care îi leagă de mai mulți ani.

„Am făcut lupte greco-romane. În 25 de ani de sport, cam asta a fost viața mea: cantonamente, antrenamente, competiții. Sunt campion european și medaliat mondial, am fost la patru ediții ale Jocurilor Olimpice”, a povestit Alin Alexuc în interviul de prezentare.

La rândul său, Gabi Torje a vorbit despre parcursul său în sport și despre motivația care l-a determinat să facă performanță.

„Mi-a plăcut să fac sport de mic. Ceea ce m-a făcut să îmi doresc să fac performanță a fost faptul că am fost o familie cu multe nevoi. Lucrul acesta m-a făcut să ajung foarte repede să câștig și bani din acest sport și sunt mândru de ceea ce am realizat în toată această carieră a mea”, a mărturisit fostul fotbalist.

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Ce obiective și-au stabilit cei patru concurenți înainte de plecare.

„Miza noastră în acest joc este să ne autodepășim și să facem lucruri pe care nu le-am făcut niciodată”, spunea Gabi Torje.

„Cu toate că o să fim ofticoși dacă o să pierdem, o să fim dezamăgiți”, a adăugat Alin Alexuc.

Gabi Torje a recunoscut că cel mai dificil moment pentru el ar fi fost să își vadă prietenul cedând în fața provocărilor.

„Și eu sunt la fel. Să nu ne certăm. Avem o prietenie de 13-14 ani, sperăm să fim prieteni și după ce ne întoarcem de aici. Singura chestie care ar putea să ne demoralizeze pentru mine e să-l văd pe Alexuc că cedează, pe care știu că e puternic și n-ar ceda niciodată”, a spus Torje.

Nici glumele nu au lipsit din interviurile de prezentare. „Mi-ar fi ușor să-l car pe Gabi, pot să merg cu el în spate o cursă întreagă, problema e dacă el trebuie să mă care pe mine”, a glumit Alexuc.

„Eu sunt forța și el e creierul”, a mai spus sportivul.

Ce declarații făceau Valerie Lungu și Alex Gîlcă înainte de Asia Express

Nici Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu se așteptau să ajungă atât de departe în competiție. În interviurile de prezentare, cei doi vorbeau despre relația lor și despre felul în care se completează.

„Mă numesc Valerie, sunt creatoare de conținut. Noi facem un combo foarte mișto: eu vorbesc, el tace. Mă bucur foarte mult că fac chestia asta alături de el, nu am un alt partener mai bun, sincer, decât Alex. E bărbatul visurilor mele”, spunea Valerie.

La rândul său, Alex Gîlcă a descris-o pe partenera sa și a vorbit despre calitățile și micile ei defecte.

„Este o femeie foarte muncitoare, harnică, foarte atentă, optimistă. Puncte slabe: doar cicălitoare câteodată”, a mărturisit acesta.

Valerie nu s-a ferit nici ea să vorbească despre lucrurile care o deranjează la partenerul său.

„Mă scoate din minți că nu mă ascultă. Mică, mică, dar voinică, așa sunt eu, așa că vedeți voi, că vă bate fata”, declara concurenta în primele interviuri din cadrul Asia Express.

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Acum, după numeroase provocări, curse contra cronometru și momente tensionate, cei patru au ajuns în ultimul act al competiției. Marea finală Asia Express 2026, Drumul Mătăsii, va fi difuzată în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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