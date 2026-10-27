Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Alberto, cuprins de îndoieli cu privire la Paula? Gestul concurentului a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze, la Mireasa

Alberto, cuprins de îndoieli cu privire la Paula? Gestul concurentului a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze, la Mireasa

În ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Alberto a început să aibă anumite îndoieli cu privire la trecutul Paulei. Descoperă ce gest a făcut tânărul și de ce a reacționat Simona Gherghe.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 14:12 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 15:19
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Situație neașteptată în ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Alberto nu a mai putut ascunde faptul că în inima lui există anumite îndoieli. Concurentul a făcut un gest atât de surprinzător încât chiar și Simona Gherghe a reacționat. Descoperă mai multe detalii despre subiect în rândurile de mai jos.

Alberto, cuprins de îndoieli cu privire la Paula? Gestul concurentului a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze, la Mireasa, ediția din 27 octombrie 2026

Recent, parcursul lui Alberto Marinescu de la Mireasa sezonul 14 a fost umbrit de o situație complet neașteptată. Confesiunile despre trecutul său întunecat nu au fost lipsite de ecou. Tânărul a fost luată de procurori și a plecat de la emisiune la Ploiești pentru a da declarații într-un dosar penal mai vechi.

Paula i-a fost mereu alături și a arătat că îl susține, indiferent ce informații ies la iveală despre el. Totuși, Alberto nu pare să facă același lucru. El a avut mai multe semne de întrebare în legătură cu povestea Paulei și fostul ei iubit. Simțind că aceasta nu i-ar fi spus tot adevărul, concurentul i-a cerut explicații pentru a lămuri situația.

Citește și: Ce s-a aflat despre Alberto de la Mireasa sezonul 14, concurentul luat de procurori din emisiune. Informații complete

În ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, concurentul a părut că începe să aibă tot felul de frământări și îndoieli cu privire la Paula. Tânărul a luat-o la întrebări cu privire la ceea ce a făcut înainte ca ei să se cunoască și a devenit nervos din cauza răspunsurilor primite.

„Nu te enerva pe mine, că ești tu nervos pe o situație! O să îți explic tu”, a zis Paula.

Mai mult decât atât, Alberto i-a zis Paulei că nu dorește să se căsătorească în emisiune, fiindcă nu are siguranța că el și iubita lui se vor înțelege la fel de bine și afară. Paula a părut extrem de rănită de ceea ce aude.

Ulterior, în Live, Simona Gherghe a reacționat când a văzut imaginile cu pricina și și-a exprimat dezaprobarea cu privire la modul în care Alberto a dat senzația că vrea să știe absolut totul despre iubita lui, chiar dacă „trecutul e trecut”.

„Nu ți se par cam multe semne de întrebare? De ce ai accepta atâtea pretenții de la un bărbat care are un trecut nu tocmai curat. După o lună, să îți facă așa cun interogatoriu despre trecutul tău...”, a spus Simona Gherghe către Paula.

„Nu pretinzi cam mult de la omul de lângă tine, când tu nu ești ușă de biserică?”, l-a mai întrebat îndrăgita prezentatoare a emisiunii pe Alberto.

Descoperă în clipul video de mai sus ce detalii au ieșit ala iveală despre cei doi.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Irina, geloasă și nervoasă pe Ronaldo! L-a surprins dansând cu Ștefania și a reacționat! Ce a făcut tânărul...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Observatornews.ro A primit inima unui sinucigaș, s-a îndrăgostit de văduva lui și s-a sinucis la fel, 13 ani mai târziu A primit inima unui sinucigaș, s-a îndrăgostit de văduva lui și s-a sinucis la fel, 13 ani mai târziu
Antena 3 O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ștefania și Alberto, în cursa de eliminare la Mireasa! Anunțul făcut de Simona Gherghe
Ștefania și Alberto, în cursa de eliminare la Mireasa! Anunțul făcut de Simona Gherghe
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Scandal între Maria și Anne Mary, la Mireasa! De la ce a pornit cearta dintre cele două
Scandal între Maria și Anne Mary, la Mireasa! De la ce a pornit cearta dintre cele două
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă
Ramona de la Clejani s-a căsătorit. Primele imagini cu ea în rochie de mireasă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai și trebuiau dați înapoi
Au dispărut 700.000 de euro din biroul Vămii Otopeni. Fuseseră confiscați de la un bărbat care venea din Dubai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor“
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi... BZI
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a ieșit dintr-una din firmele fondate alături de fostul cap al Binomului
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x