În ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Alberto a început să aibă anumite îndoieli cu privire la trecutul Paulei. Descoperă ce gest a făcut tânărul și de ce a reacționat Simona Gherghe.

Situație neașteptată în ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Alberto nu a mai putut ascunde faptul că în inima lui există anumite îndoieli. Concurentul a făcut un gest atât de surprinzător încât chiar și Simona Gherghe a reacționat. Descoperă mai multe detalii despre subiect în rândurile de mai jos.

Alberto, cuprins de îndoieli cu privire la Paula? Gestul concurentului a făcut-o pe Simona Gherghe să reacționeze, la Mireasa, ediția din 27 octombrie 2026

Recent, parcursul lui Alberto Marinescu de la Mireasa sezonul 14 a fost umbrit de o situație complet neașteptată. Confesiunile despre trecutul său întunecat nu au fost lipsite de ecou. Tânărul a fost luată de procurori și a plecat de la emisiune la Ploiești pentru a da declarații într-un dosar penal mai vechi.

Paula i-a fost mereu alături și a arătat că îl susține, indiferent ce informații ies la iveală despre el. Totuși, Alberto nu pare să facă același lucru. El a avut mai multe semne de întrebare în legătură cu povestea Paulei și fostul ei iubit. Simțind că aceasta nu i-ar fi spus tot adevărul, concurentul i-a cerut explicații pentru a lămuri situația.

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În ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, concurentul a părut că începe să aibă tot felul de frământări și îndoieli cu privire la Paula. Tânărul a luat-o la întrebări cu privire la ceea ce a făcut înainte ca ei să se cunoască și a devenit nervos din cauza răspunsurilor primite.

„Nu te enerva pe mine, că ești tu nervos pe o situație! O să îți explic tu”, a zis Paula.

Mai mult decât atât, Alberto i-a zis Paulei că nu dorește să se căsătorească în emisiune, fiindcă nu are siguranța că el și iubita lui se vor înțelege la fel de bine și afară. Paula a părut extrem de rănită de ceea ce aude.

Ulterior, în Live, Simona Gherghe a reacționat când a văzut imaginile cu pricina și și-a exprimat dezaprobarea cu privire la modul în care Alberto a dat senzația că vrea să știe absolut totul despre iubita lui, chiar dacă „trecutul e trecut”.

„Nu ți se par cam multe semne de întrebare? De ce ai accepta atâtea pretenții de la un bărbat care are un trecut nu tocmai curat. După o lună, să îți facă așa cun interogatoriu despre trecutul tău...”, a spus Simona Gherghe către Paula.

„Nu pretinzi cam mult de la omul de lângă tine, când tu nu ești ușă de biserică?”, l-a mai întrebat îndrăgita prezentatoare a emisiunii pe Alberto.

Descoperă în clipul video de mai sus ce detalii au ieșit ala iveală despre cei doi.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.