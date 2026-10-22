Ce s-a aflat despre Alberto de la Mireasa sezonul 14, concurentul luat de procurori din emisiune. Informații complete

Descoperă în rândurile de mai toate informațiile care se cunosc în prezent despre Alberto de la Mireasa sezonul 14.

Alberto Marinescu este unul dintre concurenții care au acceptat să participe în sezonul 14 al emisiunii Mireasa pentru a-și găsi jumătatea. Acesta se află în prezent într-o relație cu Paula, dar iată mai jos care a fost parcursul concurentului până acum.

Parcursul complet al lui Alberto de la Mireasa sezonul 14. Ce se știe despre concurent. Informații complete

Numeroase detalii despre Alberto Marinescu de la Mireasa sezonul 14 au ieșit la iveală încă din primele ediții. Tânărul are 24 de ani, este din Ploiești și a lucrat în Germania o perioadă, dar s-a întors acasă după patru ani. Tânărul are 2 surori și 4 frați și a spus la începutul emisiunii că se înțelege destul de bine cu părinții, deși au avut și momente în care nu s-au înțeles. Concurentul își amintește că în familie a avut parte de momente grele, pe care nu și le dorește în familia pe care și-o va construi: scandaluri, bătăi, băutură, jocuri de noroc.

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Se consideră ambițios, sportiv, priceput la reparat mașini, dar și la făcut mâncare și curățenie.

„Ultima relația s-a terminat în ianuarie, chiar de ziua mea. Fata a venit la mine acasă de ziua mea, cu părinții ei, cu tort, cu cadou, cu confetti. Eu eram la altă fată acasă, ea știa unde sunt, m-a sunat, mi-a spus să merg acasă să vorbim și eu am fost foarte prost. Eu am fost un dezastru de bărbat. Nu mi-aș dori pentru surorile mele un brăbat ca mine. Nu mi-aș dori o femeie cum e mama sau să fiu eu cum a fost tata”, a spus Alberto cu lacrimi în ochi, la testimonialul în care a recunoscut că a fost infidel.

Prima cunoaștere pe care a avut-o concurentul a fost cea cu Claudia, începută pe 31 august 2026.

„Eu văd în tine mai mult decât vrei tu să arăți, tu ești o persoană foarte bună care se ascunde în partea rea și ți-am zis că am văzut asta, am văzut în prima zi de când te-am văzut în casă. Primul lucru mi-a plăcut de tine când te-am văzut. Stilul ăsta m-a atras la tine”, a fost confesiunea făcută de concurentă.

Alberto a ascultat-o cu atenție și a părut fascinat de ea și de confesiunile făcute. Cei doi au lămurit anumite detalii și întrebări născute în urma interacțiunii dintre ei. Mai mult decât atât, tânărul a simțit nevoia să își deschidă sufletul și să facă o confesiune neașteptat de sinceră:

„Am făcut o prostie în trecut. Am spus că părăsesc Germania și am zis că o fac alături de gașca de tineri cu care eram acolo. M-am drogat. Am plecat din Germania, am luat trenul spre România, să plec definitiv. Când am ajuns la 3 după-amiază, mama a căzut și și-a rupt piciorul. Am fost, am dus-o la spital, am avut grijă de frățiorii mei. M-a urmărit poliția, m-a urmărit și m-a luat. Mi-a pus drugtest, am ieșit pozitiv. Din 7 mai nu mai am permis. A fost prima dată în viașa mea când am făcut asta, dar cu persoana potrivită în viața mea nu aș mai face asta”, a zis tânărul, care a relatat astfel un episod întunecat din trecutul său.

Mama Claudiei nu l-a plăcut pe Alberto, ba chiar a sunat în emisiune ca să îi spună acest lucru.

Ulterior, atenția tânărului s-a îndreptat către Paula, iar Claudia s-a simțit, așa cum a spus chiar ea, trădată. Apropierea dintre cei doi s-a produs rapid și astfel, pe 18 septembrie 2026, cei doi s-au declarat oficial într-o relație, dar liniștea nu a ținut mult. Pe 21 septembrie, Alberto a primit un mesaj de avertizare de la mama lui, care nu a avut o părere bună despre Paula.

Din cauza relației cu Claudia, în relația celor doi au existat și anumite tensiuni, care au fost ulterior depășite. Totuși, nu puține au fost situațiile în care Alberto și Claudia s-au certat și și-au aruncat replici dure, reproșuri și chiar jigniri.

Recent, parcursul lui Alberto Marinescu de la Mireasa sezonul 14 a fost umbrit de o situație complet neașteptată. Confesiunile despre trecutul său întunecat nu au fost lipsite de ecou. Tânărul a fost luată de procurori și a plecat de la emisiune la Ploiești pentru a da declarații într-un dosar penal mai vechi. Andreea Frățilă, prezentatoarea Mireasa, a spus că ancheta este în desfășurare și că situația lui va fi clarificată.

Tânărul a spus că va oferi detalii despre situația cu care se confruntă, în măsura în care contextul îi va permite.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.