Alberto, ploaie de reproșuri la adresa lui Beleuț. Discuțiile aprinse dintre cei doi nu s-au stins prea repede: "Păi tu ai..."

Alberto l-a acuzat pe Beleuț că n-a venit în casă pentru a-și găsi iubirea, ci pentru a sta la povești cu băieții. Ce a urmat?

Tensiunile au escaladat între Alberto și Beleuț, după ce cei doi au ajuns să-și arunce reproșuri dure. Schimbul de replici a atras atenția celorlalți concurenți, iar Anne-Mary nu și-a ascuns nemulțumirea față de felul în care au decurs lucrurile.

Alberto, ploaie de reproșuri la adresa lui Beleuț

În mijlocul conflictului au apărut acuzații, ironii și comentarii despre motivele pentru care unii dintre participanți au venit în emisiune.

Alberto a început prin a-i spune lui Beleuț să se pregătească pentru ediția live de a doua zi, folosind o comparație jignitoare. „Știi cum o să fii mâine? Ca mopul din baie, să mă audă o țară întreagă”, i-a transmis acesta. Beleuț a încercat să încheie discuția, însă Alberto a continuat, susținând că știe un lucru la care adversarul său nu s-ar aștepta.

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Beleuț i-a răspuns că poate să-i spună a doua zi ce știe și că nu se supără dacă există și dovezi. Totodată, i-a cerut să nu înjure și a precizat că nu consideră că l-a jignit. Alberto a continuat cu o nouă replică dură: „Ești mai jos decât scoarța terestră, crede-mă”.

Deranjat de schimbarea de atitudine a lui Alberto, Beleuț i-a reproșat că nu îi permite să vorbească astfel cu el. Concurentul a recunoscut că l-a înjurat și că nu și-a cerut scuze, adăugând că ar fi înjurat și o altă persoană, dacă nu ar fi existat riscul unei sancțiuni din partea CNA.

Beleuț a explicat că preferă să îl evite pe Alberto și să își vadă de treabă, întrucât toți trebuie să conviețuiască în aceeași comunitate. El a subliniat că își dorește să fie respectat și să îi respecte, la rândul său, pe cei din jur.

Alberto, atacuri dure la adresa lui Beleuț: „Ești mai jos decât scoarța terestră!”

Conflictul a continuat și cu intervenția lui Radu, care a afirmat că Beleuț nu ar fi venit în emisiune pentru a-și găsi iubirea, ci pentru a petrece timpul cu băieții. Alberto a preluat imediat ideea și l-a întrebat dacă și el a venit pentru băieți, nu pentru fete.

În tot acest timp, Anne-Mary a criticat dur comportamentul concurenților. Aceasta a spus că i s-a părut că urmărește un material de grădiniță și că nu vede nimic amuzant în faptul că mai mulți băieți se iau de aceeași persoană de aproximativ două săptămâni. În opinia ei, dacă există o problemă personală, aceasta ar trebui discutată direct între cei implicați.

Anne-Mary a mai precizat că nu are nimic împotrivă ca Beleuț să petreacă timp cu alte fete. De cealaltă parte, Beleuț a recunoscut că au existat momente tensionate, dar a susținut că acestea au trecut și că oamenii urmăresc emisiunea pentru a vedea relații, nu scandaluri.