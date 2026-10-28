Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă

Cursa pentru ultima șansă ajunge în cel mai mare mall din lume, la Asia Express. Concurenții devin oameni de afaceri în China, într-o zi decisivă pentru competiție. Cea de-a 31-a ediţie, lider detașat de audienţă.

Cursa pentru ultima șansă ajunge în cel mai mare mall din lume, la Asia Express | Antena 1

Cea de-a treia zi a etapei a opta Asia Express – Drumul Mătăsii a presupus un adevărat test al răbdării, asezonat cu multă oboseală și nervi ȋntinși la maximum, ȋn orașul Quzhou, la Templul lui Confucius.

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Cea de-a 31-a ediţie Asia Express - Drumu Mătăsi, lider detașat de audienţă

Echipele au descoperit arta caligrafiei cu apă, au învățat și recitat proverbe în limba chineză și au încercat să le descifreze semnificația cu ajutorul localnicilor. Însă, într-o zi dedicată echilibrului și stăpânirii de sine, oboseala acumulată, bariera lingvistică și presiunea competiției au pus nervii la grea încercare, transformând lecțiile de calm în adevărate teste de rezistență, ȋntr-o nouă ediţie lider detașat de audienţă.

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Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 23:59, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 31-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.5 puncte de rating şi 26.9% cotă de piaţă, în timp ce postul secund, cu difuzarea MasterChef înregistra 4.6 puncte de rating şi 19.1% cota de piaţă.

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Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.1 puncte de rating şi 20.2% cotă de piață, urmată de postul secund, cu 3.9 puncte de rating şi 12.7% cota de piață.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 17.7% cota de piață, urmată de postul secund, cu 4.8 puncte de rating şi 15.9% cota de piață.

În minutul de maximă audiență, 21:54, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China. De altfel, Antena 1 a condus clasamentul de audienţă la nivelul ȋntregului interval de Prime Time, pe care, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani a ȋnregistrat 23.5% cotă de piaţă și 5.7 puncte de rating.

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Ce îi așteaptă pe concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii în cursa pentru ultima șansă

Etapa a opta Asia Express – Drumul Mătăsii se încheie diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, cu o cursă pentru ultima șansă care îi va purta pe concurenți în Yiwu, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Chinei.

Echipele vor ajunge în cel mai mare mall din lume, unde vor fi nevoite să își demonstreze abilitățile de negociere, creativitatea și spiritul antreprenorial. Într-o zi în care fiecare minut contează, concurenții vor trece de la promovarea produselor la crearea propriilor branduri, iar la final, una dintre echipe riscă să părăsească definitiv competiția.

Yiwu este cunoscut drept orașul negustorilor internaționali, un loc în care se întâlnesc comercianți și cumpărători din toate colțurile lumii. Tocmai această diversitate va sta la baza primei provocări a zilei. Concurenții vor trebui să găsească persoane de naționalități diferite și să le convingă să participe la o misiune care presupune inclusiv interpretarea imnurilor naționale. Iar într-un oraș atât de cosmopolit, echipele vor avea parte și de o surpriză care le va aminti de România.

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Traseul va continua în Yiwu International Trade Mart, un complex comercial uriaș, unde se vând en-gros produse de toate felurile. Aici, concurenții vor intra pentru prima dată în rolul unor reprezentanți de vânzări și vor trebui să promoveze jucării electronice în fața unor potențiali cumpărători.

Nu va fi suficient să prezinte produsele, ci vor trebui să le demonstreze funcționalitatea și să convingă clienții că merită să investească în ele. Cei care nu vor reuși vor fi nevoiți să repete prezentările sau să găsească alte soluții pentru a-și continua cursa.

O altă misiune îi va transforma pe concurenți în designeri de modă. Ajunși într-o fabrică de genți, aceștia vor descoperi câteva dintre etapele procesului de producție, apoi vor avea de creat propriul model de geantă, cu accesorii și o identitate de brand care să îi reprezinte.

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Dar realizarea produsului va fi doar începutul. Echipele vor trebui să își promoveze creațiile pe piața chineză, realizând reclame video în limba locală, cu ajutorul unor persoane întâlnite pe traseu. Ulterior, vor încerca să își vândă gențile la un preț cât mai bun, demonstrând că pot fi nu doar creativi, ci și negociatori pricepuți.

Ultima parte a cursei îi va trimite din nou printre miile de magazine din Yiwu, de această dată cu liste de cumpărături. Concurenții vor trebui să găsească mai multe jucării și să se încadreze într-un buget limitat, negociind prețurile atunci când va fi nevoie. Produsele cumpărate nu vor fi însă pentru ei, ci vor ajunge la câțiva copii din China, într-o misiune inspirată de tradiția locală de a recompensa elevii pentru rezultatele bune la școală.

Astfel, cursa pentru ultima șansă va aduce o combinație de provocări comerciale, întâlniri cu oameni din întreaga lume și momente emoționante. De la demonstrații de produse și negocieri până la reclame în limba chineză și livrarea unor cadouri, concurenții vor avea de parcurs o zi lungă, în care ingeniozitatea și capacitatea de adaptare vor conta la fel de mult ca viteza.

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Cine va reuși să încheie toate misiunile și ce echipă va ajunge ultima la Irina Fodor? Răspunsul vine diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, la Antena 1 și în AntenaPLAY, când concurenții vor afla și verdictul cursei pentru ultima șansă.

Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 27 octombrie 2026