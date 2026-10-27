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Alexandra de la Mireasa, primele declarații după ce a început oficial o cunoaștere cu Radu: „I-am analizat comportamentul”

Alexandra de la Mireasa a vorbit despre cunoașterea cu Radu și a dezvăluit ce a atras-o la el, cum se simte alături de concurent și care sunt planurile de viitor despre care au discutat.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 13:04 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 13:05
Alexandra de la Mireasa, primele declarații după ce a început oficial o cunoaștere cu Radu | Antena 1
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Alexandra și Radu au făcut un pas important la Mireasa și s-au declarat, oficial, într-o cunoaștere. După ce s-au apropiat treptat, concurenta a vorbit despre sentimentele sale și a dezvăluit ce apreciază cel mai mult la Radu.

Alexandra, despre cum se simte în cunoașterea cu Radu

După ce au decis să își ofere o șansă, Alexandra pare să fie într-o perioadă bună. Întrebată de prezentatoarea emisiunii Mireasa - Direct din culise, Andreea Frățilă, cum se simte de când a început oficial cunoașterea cu Radu, concurenta a mărturisit că este liniștită și că lucrurile evoluează spre bine.

„Foarte bine, mă simt foarte liniștită”, a spus Alexandra.

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Concurenta a explicat că apropierea s-a produs firesc, fără să forțeze lucrurile.

„Nu a fost dintr-o dată. Mai vorbeam prin casă și ușor, ușor ne-am apropiat. (...) Ușor, ușor s-au așezat lucrurile, și acum e ok”, a mai spus Alexandra.

Ce a atras-o pe Alexandra la Radu

Unul dintre lucrurile care au contat pentru Alexandra a fost comportamentul lui Radu. Tânăra a mărturisit că a fost atentă la felul în care acesta se poartă și la modul în care o face să se simtă.

„I-am analizat comportamentul, asta am și spus că o să vreau să fac. Îmi place comportamentul lui, îmi place cum se comportă cu mine, mă face să mă simt foarte bine”, a mărturisit Alexandra.

Alexandra și Radu au discutat despre planurile de viitor

În cadrul discuției de la Mireasa – Direct din culise, Alexandra a fost întrebată și dacă ea și Radu au început să vorbească despre viitor. Concurenta a explicat că au avut conversații despre lucrurile pe care și-ar dori să le facă, iar unul dintre subiecte a fost posibilitatea ca Radu să se mute în Spania.

„Discutăm pur și simplu ce ne-ar plăcea să facem pe viitor și a spus că el ar vrea să se mute în Spania, că îi place mult acolo. Eu nu știu, nu am fost în Spania, dar cred că mi-ar plăcea”, a povestit Alexandra.

Totuși, Alexandra a lăsat de înțeles că nu vrea să se grăbească și că preferă să vadă cum vor evolua lucrurile între ei.

Ce spune Alexandra despre viitorul relației cu Radu

Chiar dacă se simte bine în preajma lui Radu și apreciază felul în care acesta se comportă cu ea, Alexandra este conștientă că relația lor se află la început. Cei doi au făcut primul pas prin începerea oficială a cunoașterii, însă rămâne de văzut dacă apropierea lor se va transforma într-o relație de durată.

Concurenta a vorbit deschis despre interesul pe care îl simte.

„Există un interes spre ceva mai mult, dar nu știm ce o să fie”, a mai spus Alexandra.

Rămâne de văzut cum va evolua apropierea dintre cei doi și dacă această cunoaștere va deveni începutul unei relații serioase la Mireasa.

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