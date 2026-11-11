Anastasia de la Mireasa este convinsă că doamna Carmen are ceva personal cu ea. Ce i-a dat de gândit concurentei

Anastasia este convinsă că doamna Carmen are ceva cu ea, asta după ce i-a spus că s-ar fi uitat la Radu, deși acesta se află într-o relație.

Tensiunile continuă la Mireasa, iar Anastasia a ajuns la concluzia că doamna Carmen nu o are deloc la suflet. O discuție pornită de la faptul că tânăra s-ar fi uitat insistent la Radu a scos la iveală nemulțumiri mai vechi, dar și sentimentul Anastasiei că este judecată în permanență de mama concurentei.

Anastasia de la Mireasa este convinsă că doamna Carmen are ceva personal cu ea

Vizibil deranjată de cele întâmplate, Anastasia a explicat că a fost afectată de discuțiile din live, însă susține că și-a revenit și că îi pare rău dacă mamele au rămas cu impresia că nu le respectă. Cu toate acestea, tânăra nu crede că lucrurile se vor schimba prea curând și are senzația că doamna Carmen are deja o părere formată despre ea.

„Nu m-am certat, asta mi se pare că nu mă suportă. Așa o să fie în continuare și acum nu mai am așteptări deloc. Ideea că s-a ajuns la Radu, serios?”, a spus Anastasia, vizibil nemulțumită de faptul că atenția ei față de Radu a devenit subiect de discuție.

Tânăra a mărturisit că a interpretat observațiile doamnei Carmen ca pe o referire la viața ei personală și că a luat totul mult prea personal. Deși spune că acceptă opiniile și viziunea celorlalți, Anastasia consideră că, în cazul ei, lucrurile au fost privite greșit.

Mai mult, concurenta a adus în discuție și diferențele dintre condițiile în care stau fetele și băieții în casă. Anastasia consideră că fetele au mult mai multe lucruri de gestionat, că spațiul este insuficient și că activitățile de zi cu zi le consumă mult mai mult timp. În opinia ei, toate aceste aspecte ar trebui luate în calcul înainte ca mamele să tragă concluzii despre comportamentul lor.

De cealaltă parte, doamna Carmen nu și-a retras observațiile. Aceasta a recunoscut că a văzut-o pe Anastasia uitându-se la Radu și a explicat că și-a exprimat pur și simplu propria percepție. Totuși, a ținut să precizeze că nu consideră că simplul fapt de a privi pe cineva este ceva grav, atât timp cât nu există acțiuni care să afecteze un cuplu.

Ce spune doamna Carmen despre privirile Anastasiei

„Dacă eu așa am văzut, ce să fac dacă am defectul ăsta?”, a spus doamna Carmen, explicând că a considerat situația deranjantă și că a privit-o ca pe o posibilă intruziune în relația lui Radu cu Alexandra.

Aceasta a mai precizat că, în calitate de mamă adoptivă, simte că trebuie să fie atentă la ceea ce se întâmplă în casa Mireasa și că a discutat inclusiv cu Radu despre acest subiect.

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În schimb, Paula Chirilă a avut o altă perspectivă asupra situației, punctând că Anastasia are libertatea de a-și manifesta interesul față de Radu, dacă asta își dorește.

Rămâne de văzut dacă Anastasia și doamna Carmen vor reuși să depășească acest moment sau dacă neînțelegerile dintre ele vor continua să alimenteze tensiunile din casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.