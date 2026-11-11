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La ce oră începe marea finală Asia Express, miercuri, 11 noiembrie 2026. Programul TV Antena 1 și echipele finaliste

Finala Asia Express are loc miercuri, 11 noiembrie 2026. Vezi care este programul complet al zilei, de la ce oră începe show-ul și care sunt echipele finaliste

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 08:39 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 09:03
La ce oră începe marea finală Asia Express, miercuri, 11 noiembrie 2026. Programul TV Antena 1 și echipele finaliste | antena 1
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Show-ul Asia Express ajunge la final, miercuri, 11 noiembrie 2026. Cele două echipe care au rămas în finală se vor lupta astăzi pentru marele premiu.

La ce oră începe marea finală Asia Express, miercuri, 11 noiembrie 2026

Asia Express ajunge în finală. După multe săptămâni în care fiecare echipă a dat tot ce-a avut mai bun, iată că doar două dintre ele se luptă pentru primul loc și marele premiu. Telespectatorii vor putea urmări ultimul episod al show-ului prezentat de Irina Fodor, miercuri, 11 noiembrie 2026.

Potrivit programului TV Antena 1, Asia Express începe astăzi, 11 noiembrie 2026 de la ora 20:30. Emisiunea poate fi urmărită atât la televizor, cât și pe platforma AntenaPLAY.

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Sezonul 9 al show-ului Asia Express a adus concurenților etape interesante, provocatoare, dar și dificile, atât în Uzbekistan, cât și în China. Fiecare echipă rămasă a fost nevoită să treacă peste probele impuse, să-și caute cazări și să mănânce atât cât le dădeau oamenii pe care îi întâlneau. Acum, momentul adevărului a venit. Vom afla de la 20:30 care este, de fapt, cea mai puternică echipă din Asia Express.

După eliminarea echipei formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în cursă au rămas echipele formate din Alin Alexuc și Gabriel Torje și Alex Gîlcă și Valerie Lungu. Deși obosiți, aceștia se vor confrunta în marea finală și vor încerca să ajungă la marele premiu cât mai repede.

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Programul TV Antena 1, miercuri, 11 noiembrie 2026

Miercuri, 11 noiembrie 2026, telespectatorii pot urmări la Antena 1, de la ora 06:00, Observator, urmat de emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, programată la ora 08:00. La 12:00, postul difuzează o nouă ediție Observator, iar de la ora 14:00 este programată emisiunea „Mireasa”.

De la ora 16:00, telespectatorii pot urmări Observator, iar la 17:00 începe „Furnicuțele”. Jurnalul de știri revine la ora 19:00, înaintea unui moment important pentru fanii reality show-ului „Asia Express”.

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În această seară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează finala „Asia Express – Drumul Mătăsii”. După miezul nopții, la ora 23:58, este programat „Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii”, urmat de Observator, la ora 23:59.

În timpul nopții, grila continuă cu reluări ale unor emisiuni îndrăgite: „Insula Iubirii”, de la 00:45, „În puii mei!”, de la 03:00, „Hello Chef”, de la 03:30, și „Furnicuțele”, de la 04:15.

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