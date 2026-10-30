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Anastasia de la Mireasa, luată în vizor de Beleuț. Replica prin care concurenta l-a provocat: „Vrei să…”

Anastasia a fost luată în vizor de către Beleuț, la scurt timp după ce a ajuns în casa Mireasa. Cum i-a răspuns aceasta avansurilor.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 10:34 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 10:35
Anastasia de la Mireasa, luată în vizor de Beleuț. Replica prin care concurenta l-a provocat: „Vrei să…” | antena 1
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Beleuț își dorea mai mult de la Anastasia, dar ea a pus frână apropierii dintre ei! După doar câteva zile de interacțiuni în casa Mireasa, concurenta i-a transmis că îl vede doar ca pe un prieten.

Anastasia de la Mireasa, luată în vizor de Beleuț

Discuția dintre cei doi a ajuns în atenția tuturor, iar Raluca Preda a vrut să afle ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Raluca Preda a remarcat faptul că Anastasia a ajuns destul de repede la concluzia că își dorește doar o relație de prietenie cu Beleuț, deși cei doi interacționaseră intens în ultimele zile. Concurenta a explicat că nu a simțit o atracție romantică și că, dacă ar fi existat sentimente, acestea s-ar fi observat.

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Anastasia a povestit că ea și Beleuț au petrecut mult timp împreună, mai ales în seara precedentă, când au existat numeroase glume și discuții. Totuși, apropierea lor nu a dus la ceea ce și-ar fi dorit el. Mai mult, tânăra a mărturisit că Beleuț nu a acceptat ideea de a rămâne doar prieteni.

„Sunt convinsă că nu există prietenie între bărbați și femei. Pur și simplu, mie îmi convine când nu simt nimic. Dacă era să simt ceva, se observa”, a explicat Anastasia.

Raluca Preda a adus în discuție și observațiile făcute de mame și de Andreea, care considerau că Anastasia ar putea să îl trateze pe Beleuț ca pe un simplu vecin. Moderatoarea a subliniat însă că invitațiile la cafea și discuțiile personale pot transmite mai mult decât o simplă relație de colegialitate.

Anastasia a fost sinceră cu Beleuț: „Nu ne potrivim”

Concurenta a insistat că a preferat să fie directă cu el, tocmai pentru a nu-i da speranțe și pentru ca acesta să nu piardă timpul. Anastasia a spus că i-a comunicat încă de la începutul conversației că nu își dorește mai mult.

Nici doamna Elena nu a ratat ocazia de a-i aminti tinerei că, la intrarea în emisiune, declarase că este interesată de un bărbat matur, alături de care să poată purta conversații interesante. Anastasia a recunoscut că Beleuț este un bărbat drăguț și are un caracter bun, însă a ajuns la concluzia că nu sunt compatibili.

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Claudio a intervenit și el, spunând că participanții sunt încă la început de drum în competiție și că fiecare trebuie să își găsească locul. Anastasia a punctat că are nevoie să aibă cu cine să vorbească în casă și că nu vede un avantaj în a transforma orice interacțiune într-o posibilă relație.

Deocamdată, mesajul ei a fost clar: Beleuț poate fi un om deosebit, dar nu este bărbatul alături de care își dorește să înceapă o poveste de iubire.

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