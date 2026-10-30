Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă. Cine au fost nașii artistei la nunta cu 1.000 de invitați

Oana Tomoiagă, concurenta de la Asia Express – Drumul Mătăsii, a avut parte de o nuntă spectaculoasă în urmă cu mai mulți ani. Artista de muzică populară a îmbrăcat rochia de mireasă la doar 22 de ani, iar la eveniment au participat peste 1.000 de invitați.

Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă | colaj spynews / facebook

Puțini știu că printre nașii săi s-au numărat două nume foarte cunoscute din muzica populară românească.

Oana Tomoiagă a devenit și mai cunoscută publicului după participarea la Asia Express, unde face echipă cu Mirela Vaida. Deși telespectatorii au descoperit-o în ipostaze inedite în cadrul competiției de la Antena 1, artista are în spate o poveste de viață cu multe momente importante.

Unul dintre acestea a fost nunta cu fostul său soț, violonistul Șerban Horj. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, când Oana Tomoiagă avea doar 22 de ani. Evenimentul a fost unul impresionant, atât prin numărul invitaților, cât și prin prezența unor artiști îndrăgiți din lumea muzicii populare.

Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă

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Imaginile de la nunta Oanei Tomoiagă o înfățișează pe artistă într-o ipostază diferită de cea cu care publicul este obișnuit în prezent. Pentru ziua cea mare, cântăreața a ales o rochie albă de mireasă, cu o fustă voluminoasă și un corset decorat cu detalii strălucitoare. Ținuta elegantă a fost completată de o coafură specifică unei mirese, iar artista a atras toate privirile în ziua în care și-a unit destinul cu Șerban Horj.

Ceremonia religioasă a avut loc într-o biserică din localitatea Moisei, județul Maramureș, iar petrecerea s-a desfășurat la un local din Vișeu de Sus. La eveniment au participat peste 1.000 de persoane, printre care rude, prieteni și numeroși interpreți de muzică populară. Printre artiștii prezenți s-au numărat Nicoleta Voica, Dumitru Teleagă, Constantin Măgureanu, Silvana Râciu și Ancuța Anghel. Petrecerea a respectat tradițiile specifice zonei Maramureșului și s-a prelungit până în zorii zilei.

Cornelia și Lupu Rednic au fost nașii Oanei Tomoiagă

Un detaliu mai puțin cunoscut despre nunta concurentei de la Asia Express este legat de persoanele care i-au fost părinți spirituali.

Oana Tomoiagă și Șerban Horj au avut două perechi de nași, iar una dintre acestea a fost formată din Cornelia și Lupu Rednic. Cei doi interpreți de muzică populară au fost alături de tinerii căsătoriți într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Cornelia și Lupu Rednic au atras atenția și prin ținutele elegante alese pentru eveniment. Mai mult, artiștii le-au oferit mirilor și un cadou muzical. Nunta a fost organizată cu mare fast, iar invitații au avut parte de un meniu tradițional românesc și de un tort cu cinci etaje.

Oana Tomoiagă și fostul soț au divorțat după aproximativ trei ani de căsnicie

Deși nunta a fost una spectaculoasă, căsnicia Oanei Tomoiagă cu Șerban Horj nu a rezistat în timp. Cei doi au devenit părinții unui băiat, Vlad, însă ulterior au decis să meargă pe drumuri separate.

Artista a povestit că s-a căsătorit foarte tânără și că, odată cu trecerea timpului, ea și fostul partener au realizat că își doresc lucruri diferite de la viață.

Oana Tomoiagă a mărturisit că, în ciuda divorțului, căsnicia i-a adus cea mai mare bucurie: fiul său. În prezent, artista trăiește o poveste de dragoste alături de Denis Bătrînu, bărbatul care i-a devenit partener după despărțirea de fostul soț.

Ce tragedie s-a petrecut la nunta Oanei Tomoiagă

Dincolo de fastul evenimentului, ziua nunții a fost marcată și de un episod dureros. Unul dintre invitați, care avea probleme cardiace, a murit după ce i s-a făcut rău în timpul petrecerii. Artista a povestit ulterior că apropiații au încercat să o protejeze și i-au spus că bărbatul fusese preluat de ambulanță și că starea lui se îmbunătățise.

Oana Tomoiagă a aflat abia a doua zi că invitatul murise. Momentul a rămas una dintre cele mai dificile amintiri legate de nunta sa. În prezent, cântăreața este una dintre concurentele sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii, unde participă alături de Mirela Vaida.

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