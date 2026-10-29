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Anastasia, noua concurentă de la Mireasa, i-a spus lui Andrei Beleuț ce intenții are. Ce a dezvăluit

Anastasia, noua concurentă de la Mireasa, a vorbit despre intențiile sale în privința lui Andrei Beleuț. Ce i-a spus tânăra și cum ar putea evolua relația dintre cei doi?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 13:43 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 13:44
Anastasia, noua concurentă de la Mireasa, i-a spus lui Andrei Beleuț ce intenții are | captura Antena1
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Intrarea Anastasiei în casa Mireasa a atras atenția concurenților, iar Andrei Beleuț a părut interesat să o cunoască mai bine. După primele interacțiuni, noua concurentă a vorbit despre ceea ce își dorește și a dezvăluit ce intenții are în privința concurentului.

Anastasia, noua concurentă de la Mireasa, i-a spus lui Andrei Beleuț ce intenții are. De ce nu își dorește o relație cu el

Anastasia a ținut să clarifice situația dintre ea și Andrei Beleuț la „Mireasa – Direct din culise”. Tânăra nu vrea să îi dea speranțe și nici să îl facă să creadă că între ei s-ar putea lega o relație. Din acest motiv, a ales să îi spună de la început ce gândește.

Noua concurentă a explicat că nu îl consideră pe Andrei genul ei de bărbat. Mai mult, i-a transmis că nu își dorește ca acesta să își piardă timpul încercând să se apropie de ea, mai ales dacă în casă ar putea apărea o altă fată care să îi atragă atenția.

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„I-am spus să nu aibă speranțe. I-am spus direct, ca nu cumva să își piardă timpul în cazul în care mai apare ceva pe gustul lui aici, să nu își piardă timpul cu mine, pentru că nu are cum să fie ceva între noi. Nu este genul meu. (...) Cred că a fost ok cu asta”, a spus Anastasia.

Chiar dacă Andrei Beleuț s-a arătat interesat de ea, Anastasia nu pare să își dorească o relație cu acesta.

Rămâne de văzut cum va evolua situația dintre cei doi și dacă el va continua să vrea să o cunoască mai bine pe Anastasia sau își va îndrepta atenția către o altă concurentă.

Ce spune Anastasia despre Claudio. Ar putea fi el genul ei de bărbat?

Dacă în privința lui Andrei Beleuț lucrurile par destul de clare, când vine vorba despre Claudio, Anastasia a lăsat loc de interpretări.

Andreea Frățilă a întrebat-o dacă noul concurent, Claudio, ar putea fi genul de bărbat pe care și-l dorește iar ea a recunoscut că, după interacțiunea de până acum, a observat la el mai multe calități pe care le caută la un partener.

„Aseară credeam că da, are foarte multe calități pe care le caut eu într-un bărbat, dar rămâne timpul să decidă mai departe”, a declarat Anastasia.

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