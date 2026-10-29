Anne Mary de la Mireasa, primele impresii despre Claudio, noul concurent. Cum l-a descris după ce au stat de vorbă

Anne Mary de la Mireasa a vorbit despre Claudio, noul concurent, după prima lor interacțiune. Ce impresie i-a lăsat și cum l-a descris după ce au stat de vorbă.

Apariția lui Claudio în emisiunea Mireasa a stârnit curiozitatea concurentelor care nu se află într-o relație. Anne Mary și-a format primele impresii după discuția cu noul venit. Ce a spus despre Claudio după ce au stat de vorbă.

Cum a fost cina cu Claudio în casa fetelor

Claudio a luat parte la o cină organizată în casa fetelor, unde atmosfera a fost una relaxată și romantică. Fetele s-au ocupat de pregătiri și au încercat să facă din această întâlnire un moment plăcut pentru toată lumea.

Andreea Frățilă, de la „Mireasa – Direct din culise”, a vrut să afle cum a fost experiența și a întrebat-o pe Anne Mary ce părere a avut despre seara petrecută alături de noul concurent.

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„A fost foarte frumos. Fetele s-au ocupat de cină și de aranjatul mesei și tot. (...) Au făcut fetele niște carne la cuptor cu cartofi și eu am stat”, a povestit Anne Mary.

Concurenta a explicat că a ales să stea deoparte pentru că fusese destul de agitată în ziua respectivă.

„Nu am vrut să mă implic pentru că am fost destul de agitată ieri și m-am gândit că dacă mai intru și în bucătărie și iese ceva, neînțelegeri, o să explodez, ca să fiu sinceră”, a mai spus aceasta.

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Cum l-a descris Anne Mary pe Claudio

Anne Mary l-a descris pe noul concurent, Claudio, drept un bărbat educat, drăguț și simpatic.

„Educat, drăguț, simpatic era cuvântul pe care îl căutam”, a spus concurenta.

Mai mult, Anne Mary a dezvăluit că îl consideră pe Claudio un bărbat grijuliu și blând. L-a descris și ca fiind arătos, comunicativ și inteligent.

„Vom vedea ce va fi pe parcurs. Aseară a fost foarte frumos, dar vom vedea. (...) Este un bărbat grijuliu și blând, arătos, comunicativ, inteligent”, a mai declarat Anne Mary.

Deși a avut cuvinte frumoase la adresa lui Claudio, Anne Mary a lăsat de înțeles că este prea devreme pentru a spune dacă între ei se poate lega o relație.

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