Ande și Andrei Beleuț s-au confruntat și au dat cărțile pe față, la Mireasa! Confesiunea lui Patrick a aprins spiritele

În ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Ande și Andrei Beleuț s-au confruntat și au dat cărțile pe față! Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi concurenți.

Ande și Andrei Beleuț s-au confruntat și au dat cărțile pe față, în ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Tânăra a dorit să clarifice anumite lucruri, dar situația pare să se fi complicat și mai mult, mai als atunci când Patrick a făcut o confesiune ce a aprins și mai mult spiritele în Live.

Ande și Andrei Beleuț s-au confruntat și au dat cărțile pe față, la Mireasa. Capriciile iubirii! Confesiunea lui Patrick a aprins spiritele

După toate neînțelegerile, Ande și Andrei Beleuț au decis să stea de vorbă și să dea cărțile pe față. Totuși, lucrurile par extrem de complicate între cei doi, căci aceștia jonglează între tachinări și reproșuri.

„Eu până să mă ataci tu în Live-uri nu am spus un cuvânt urât despre tine”

„Dar nici eu nu am spus un cuvânt urât despre tine, îmi pare rău că ai interpretat-o așa”

„Erai acolo, în casa băieților, și le-ai spus: Îi spuneam eu mai multe dacă eram afară, dar nu pot aici! Ascultă-mă!”

„Mă privești în ochi sau la buzele mele? Vrei să mai închid un nasture? Să știu”

Cei doi s-au așezat la masă și au încercat să discute, dar Andrei Beleuț a părut că nu e prea dispus să o înțeleagă pe Ande. Tânăra s-a enervat la culme și nu și-a mai reținut răbufnirile.

„Vreau să clarificăm lucrurile”, i-a zis concurenta.

„O să mă duc la dans, să dansez...”, a zis Beleuț.

„Nu, doamna Flori, că eu nu pot să discut cu el!”, a răbufnit Ande.

Concurentul a sugerat faptul că el se crede „cheia de intrare în casă pentru ea”, dar Ande i-a zis că, dacă era așa, ar fi putut pur și simplu să spună, după 14 zile, că nu se potrivesc, iar drumul ei ar fi continuat în casa Mireasa. Tânăra a dorit astfel să evidențieze faptul că doar pentru el a făcut pasul de intra în competiție: „Ai complicat lucrurile, putea să iasă o poveste de dragoste”.

„A fost nașpa atunci cu date-ul, nu?”, a întrebat Andrei Beleuț.

„Da, mi-ai rupt inima în trei. Am fost foarte dezamăgită”, a recunoscut tânăra.

Discuțiile au continuat în Live, în ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Cu Patrick am o urmă de ranchiună pentru că a încercat să dea în mine cu niște chestii, după ce i-am explicat că vorbim ca prieteni și atât. Apoi el a spus că eu nu sunt sinceră. Deși i-am explicat că nu pot să trec așa, de la cunoașterea cu Beleuț”, a spus tânăra.

„Intrarea ei în emisiune m-a făcut să o consider lipsită de sinceritate. A intrat cu un scop aici și a făcut contrariul. A spus că îi place de Beleuț doar fizic, dar în rest nu se înțeleg”, a spus Patrick.

Cum a evoluat discuția și ce detalii au ieșit la iveală? Află urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.