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Valentin și Claudia se confruntă cu o situație complicată, după ce s-au declarat într-o cunoaștere, la Mireasa! Ce se întâmplă

În ediția din 6 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii a ieșit la iveală faptul că Valentin și Claudia nu au liniște, după ce s-au declarat într-o cunoaștere. Descoperă care este motivul, dar și ce s-a întâmplat cu cei doi concurenți.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 10:53 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 11:28
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În ediția din 6 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, telespectatorii au putut descoperi faptul că, la scurt timp după ce s-au declarat într-o cunoaștere, Valentin și Claudia au ajuns să se confrunte cu o situație complicată. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba și ce detalii au ieșit la iveală.

Valentin și Claudia se confruntă cu o situație complicată, după ce s-au declarat într-o cunoaștere, la Mireasa! Ce se întâmplă

Tot mai apropiați, Valentin și Claudia au ajuns să atragă privirile celor din casă! Cei doi concurenți s-au declarat într-o cunoaștere, însă apropierea dintre ei nu este văzută cu ochi buni de unii din casa Mireasa! Detalii noi au ieșit astfel la iveală în ediția din 6 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Claudia și Valentin s-au simțit de minune la petrecerea din weekend și, de atunci, cei doi sunt tot mai apropiați. Totuși. cei doi sunt de părere că anumite persoane din jur nu le privesc apropierea cu ochi buni.

„Ăsta e doaar începutul”, a spus Claudia către Valentin, într-un moment în care s-au retras în curtea casei.

„Nu mă interesează, rămâne la noi cum gestionăm totul”, a fost replica lui Valentin.

„Dar noi suntem oameni calmi și răbdători și nu ne pasă ce zice lumea”, a completat concurenta.

Totuși, cei doi au rămas cu gândul la reproșurile primite în timpul petrecerii de sâmbătă și subiectul a fost dezbătut în Live, în ediția din 6 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Am văzut niște priviri acolo la tine, Anne, te cam strâmbai pe material”, a fost observația făcută de Paula Chirilă.

„Pentru că nu înțeleg, chiar nu i-am deranjat cu nimic, am explicat de vreo trei ori care a fost faza cu petrecerea, i-am zis că nu am nicio treabă, că eu sunt acum prietenă cu Maria. Trebuie să vă zic în fiecare zi că nu am nimic cu voi, doar că sunt prietenă cu Maria?!”, a fost reacția avută de Anne-Mary.

Tot în această ediție s-a adus în discuție replica lui Adrian de la petrecerea, ce a scos la iveală faptul că ar putea exista o anumită invidie. Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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