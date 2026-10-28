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Andrei Beleuț de la Mireasa a vorbit despre noua concurentă, Anastasia. Ce a făcut de a supărat-o pe Anne Mary

Andrei Beleuț de la Mireasa a făcut dezvăluiri despre Anastasia, noua concurentă din casă. Ce a spus despre noaptea petrecută lângă ea și de ce s-a supărat Anne Mary pe el?

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:54 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 13:54
Andrei Beleuț de la Mireasa a vorbit despre noua concurentă, Anastasia | captura Antena Stars
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În cadrul emisiunii Mireasa - Direct din culise, difuzată pe Antena Stars, Andrei Beleuț a vorbit despre apropierea de noua concurentă și a recunoscut că a stat treaz până la ora 4:00, timp în care a privit-o.

Ce a spus Andrei Beleuț despre Anastasia, la Mireasa - Direct din culise

Andrei Beleuț a explicat că a vrut să o facă pe Anastasia să se simtă binevenită. Potrivit acestuia, era firesc ca unul dintre băieți să îi fie alături, mai ales că ceilalți concurenți erau deja în cuplu.

Totodată, Andrei a recunoscut că o consideră pe Anastasia foarte drăguță și nu a exclus posibilitatea de a fi interesat de ea.

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„Da, este ok. (...) Până la urmă, băieții era în cuplu, cineva trebuia să o primească și pe Anastasia, să o facă să se simtă ok. Am vrut să fiu și o gazdă bună, dar dacă ea este foarte drăguță, e și așa. Da (n.r. ar putea să fie interesat de ea). Eu am dormit lângă Anastasia. Cred că da (n.r. că a dormit privind-o). Eu nu aveam somn și am stat până la 4 și la un moment dat, o priveam, era pe raza mea”, a declarat Andrei Beleuț, la „Mireasa. Direct din culise”.

Concurentul a explicat, astfel, că a încercat să o primească pe Anastasia într-un mod prietenos. Cu toate acestea, a recunoscut că ar putea fi interesat de ea.

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De ce s-ar fi supărat Anne Mary

Andrei Beleuț a vorbit și despre motivul pentru care Anne Mary s-ar fi supărat. Acesta a spus că a auzit despre reacția ei și a observat un gest care i-a atras atenția, însă nu crede că ar fi existat un motiv serios pentru un astfel de comportament.

Concurentul a explicat că s-a purtat ca de obicei și nu a considerat că ar fi făcut ceva care să justifice o astfel de reacție.

„Am fost cum sunt eu de obicei (...) Am auzit și de o supărare, știu că s-a supărat Anne, am văzut cât de rapid a urcat aseară niște scări, dar nu cred că a fost un motiv”, a mai spus Andrei Beleuț.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între concurenți și dacă apariția Anastasiei va schimba dinamica relațiilor din emisiunea „Mireasa”.

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