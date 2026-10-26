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Andrei Beleuț, declarații dure despre Radu, după gala de vineri. Ce a decis să facă de acum înainte

Andrei Beleuț de la Mireasa a vorbit despre tensiunile cu Radu, după gala de vineri, 23 octombrie. Ce a spus concurentul la „Mireasa – Direct din culise” și cum a decis să gestioneze conflictul.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 13:34 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 13:36
Andrei Beleuț, declarații dure despre Radu, după gala de vineri | Antena 1
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Tensiunile dintre Andrei Beleuț și Radu au continuat după gala de vineri de la Mireasa. Întrebat despre situația dintre ei, în emisiunea „Mireasa – Direct din culise”, Andrei Beleuț a transmis un mesaj ferm. Concurentul a povestit și cum s-a simțit la petrecerea din weekend și a dezvăluit pe cine a ales pentru un date la jacuzzi.

Andrei Beleuț, declarații dure despre Radu, după gala de vineri. Ce a decis să facă de acum înainte

Schimbul de replici dintre Andrei Beleuț și Radu din timpul galei de vineri pare să se fi încheiat, însă nu fără urmări. După ce fiecare și-a spus punctul de vedere, Beleuț susține că nu mai dorește să continue discuțiile cu acesta și a spus clar că nu intenționează să mai acorde atenție situației.

Concurentul a lăsat așadar de înțeles că nu își dorește să prelungească disputa. El consideră că și-a spus deja nemulțumirile și că nu mai are motive să reia subiectul.

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De ce a ales Andrei Beleuț să îl ignore pe Radu

Beleuț a revenit și asupra discuției din gala de vineri. Acesta a explicat că ambii și-au exprimat opiniile, iar conflictul nu ar trebui să devină un motiv pentru certuri repetate.

Concurentul consideră că fiecare a avut ocazia să spună ce îl deranjează. Din punctul său de vedere, lucrurile ar trebui să se oprească aici, fără alte schimburi de replici în zilele următoare.

Rămâne de văzut dacă și Radu va adopta aceeași atitudine sau dacă vor apărea noi tensiuni în casa băieților de la Mireasa.

Cum a fost petrecerea pentru Andrei Beleuț și pe cine a ales pentru date

Dincolo de neînțelegerile cu Radu, Andrei Beleuț a vorbit și despre petrecerea din weekend. Concurentul a dezvăluit că a avut ocazia să obțină un date la jacuzzi.

Deși și-ar fi dorit să câștige această întâlnire, lucrurile nu au mers exact așa cum se aștepta. Andrei a povestit că a ales-o pe Anne Mary, iar alegerea a fost reciprocă.

„Puteam să câștig și un date la jacuzzi, dar nu a mai fost să fie. Am ales-o pe Anne Mary și ea pe mine”, a povestit concurentul.

În perioada următoare, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între Andrei Beleuț și Radu, dar și dacă apropierea dintre Andrei și Anne Mary va duce la noi momente interesante în casa Mireasa.

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Alexandra de la Mireasa, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat între ea și Radu la petrecerea din weekend...

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