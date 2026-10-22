Anne-Mary de la Mireasa, în lacrimi după ce Radu l-a votat pe Beleuț spre eliminare. Ce i-a reproșat concurenta

Veste neașteptată la Mireasa pentru Anne-Mary! Concurenta a izbucnit în lacrimi în momentul în care a aflat că Radu, fostul ei iubit, l-a votat pe Andrei Beleuț spre eliminare. Iată ce s-a întâmplat!

Momente dificile pentru Anne-Mary în casa Mireasa, după ce a aflat că Andrei Beleuț riscă să părăsească emisiunea. Concurenta s-a apropiat tot mai mult de el în ultima perioadă, iar vestea că ar putea pleca din competiție a făcut-o să izbucnească în plâns.

Tânăra a vorbit despre sentimentele sale și a mărturisit că se simte în siguranță alături de concurentul de la Mireasa. În același timp, aceasta îl bănuiește pe fostul ei iubit, Radu, că ar vrea să o vadă suferind.

Anne-Mary nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Tensiunile au crescut în casa Mireasa după ce a sunat Adrenalinia și au fost anunțate nominalizările pentru eliminare. Bogdan a părăsit competiția, în timp ce Beleuț și Radu au ajuns în cursa de eliminare.

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Pentru Anne-Mary, vestea a fost greu de acceptat, mai ales că relația dintre ea și Beleuț a devenit tot mai apropiată. Vizibil afectată de situație, tânăra a explicat cât de dificil este pentru ea să se gândească la posibilitatea ca Andrei Beleuț să plece din emisiune.

Ce spune Anne-Mary despre fostul ei iubit, Radu

Pe lângă teama că Beleuț ar putea părăsi competiția, Anne-Mary a vorbit și despre motivele pentru care crede că Radu l-a adus în cursa de eliminare.

Concurenta este de părere că fostul ei iubit ar putea avea legătură cu apropierea dintre ea și Beleuț și că nu ar fi încântat de faptul că ea începe să se simtă bine alături de altcineva.

Tânăra a vorbit și despre felul în care se simte în compania lui Beleuț, mărturisind că acesta îi oferă o stare de bine și siguranță.