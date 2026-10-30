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Anne-Mary de la Mireasa, reacție neașteptată după ce l-a văzut pe fostul iubit, Radu, alături de Alexandra. „Total schimbat”

Anne-Mary de la Mireasa a vorbit despre relația fostului ei iubit, Radu, cu Alexandra. Ce a observat la el și de ce spune că este „total schimbat”.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 13:35 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 13:36
Anne-Mary de la Mireasa, reacție neașteptată după ce l-a văzut pe fostul iubit, Radu, alături de Alexandra | captura Antena Stars
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Anne-Mary a făcut noi dezvăluiri despre fostul său partener, Radu, și despre relația pe care acesta o are acum cu Alexandra. Fosta concurentă de la Mireasa a spus cum se simte când îi vede împreună și susține că nu este deranjată de apropierea lor.

Anne-Mary de la Mireasa a vorbit despre relația dintre fostul ei iubit, Radu, și Alexandra, noua concurentă

În cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, Anne-Mary a vorbit deschis despre povestea din trecut, când ea era într-o relație cu Radu, și despre apropierea dintre fostul ei partener și noua concurentă.

Anne-Mary spune că nu este afectată de faptul că Radu și Alexandra petrec timp împreună. Dimpotrivă, fosta concurentă are cuvinte frumoase la adresa Alexandrei și consideră că aceasta are grijă de fostul ei partener.

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Ea a mărturisit că îi vede ca pe doi oameni care se susțin reciproc și care par să se înțeleagă bine. În plus, nu consideră că apropierea lor este un motiv de supărare.

„Nu mă afectează să îl văd pe Radu cu Alexandra pentru că știu că Alexandra este o fată de nota 10, tocmai de aceea nu mă deranjează, că știu că are grijă de el. Au grijă unul de celălalt”, a spus Anne-Mary la „Mireasa – Direct din culise”.

Totuși, declarația care a atras atenția a fost cea despre schimbarea pe care a observat-o la fostul său iubit. Anne-Mary a lăsat să se înțeleagă că experiența pe care a avut-o alături de Radu nu a fost una tocmai plăcută, însă lucrurile par să stea diferit în relația acestuia cu Alexandra.

„Despre el, având în vedere relația pe care noi am avut-o, dar se vede că este total schimbat față de ea. Nici nu stau toată ziua cu ei să știu (...)”, a mai declarat fosta concurentă.

Ce spune Anne-Mary despre comportamentul lui Radu în relația lor

Întrebată despre felul în care se comporta Radu atunci când formau un cuplu, Anne-Mary a recunoscut că acesta era, într-o anumită măsură, afectuos. Cu toate acestea, ea crede că sentimentele lui pentru Alexandra ar putea fi diferite de cele pe care le-a avut în trecut pentru ea.

Fosta concurentă nu a negat că Radu a fost atras de ea, însă a lăsat să se înțeleagă că relația lor nu a avut aceeași intensitate pe care pare să o aibă actuala poveste de dragoste.

„A fost afectuos oarecum, dar poate nu a simțit pentru mine ce simte pentru Alexandra. Atras a fost, nu zic nu, dar da, nu știu, a trecut deja foarte mult timp”, a spus Anne-Mary la „Mireasa – Direct din culise”.

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