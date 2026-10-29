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Anne-Mary se simte „nerespectată” în casa Mireasa! Supărată pe Beleuț și ironizată de fete: „Abia aștept…”

Anne-Mary s-a simțit dată la o parte de către Beleuț și ulterior a încercat să le povestească tuturor ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 11:08 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 11:14
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Tensiuni între Anne-Mary și Beleuț, la Mireasa! Concurenta s-a arătat extrem de deranjată de comportamentul tânărului, după ce acesta a plecat în timp ce ea încerca să se apropie de el. Anne-Mary a ținut să explice că nu a deranjat-o faptul că Beleuț a mers alături de noua concurentă, ci gestul în sine și felul în care a fost tratată.

Supărată, aceasta a încercat să le povestească fetelor ce s-a întâmplat, însă momentul nu a decurs așa cum și-ar fi dorit. În timp ce Anne-Mary își exprima nemulțumirea, celelalte concurente erau ocupate cu pregătirea mâncării și nu păreau să îi acorde toată atenția.

Anne-Mary, dezamăgită de gestul lui Beleuț: „Mă simt rănită”

Anne-Mary le-a explicat fetelor că vorbea cu Beleuț și încerca să se apropie de el în momentul în care acesta s-a ridicat și a plecat, spunând că se întoarce imediat. Concurenta a povestit că a așteptat, a mâncat, a urcat și a mers inclusiv la baie, însă tânărul nu s-a mai întors.

Pentru ea, problema nu a fost că Beleuț a însoțit-o pe fata nouă, ci faptul că a lăsat-o singură în mijlocul discuției. „M-a lăsat ca pe un rahat în ploaie”, a spus Anne-Mary, vizibil deranjată de situație.

Aceasta a mărturisit că se simte rănită și că nu consideră că vârsta mai mică ar trebui să o facă să fie tratată cu mai puțină seriozitate. Mai mult, i-a reproșat lui Beleuț că s-a jucat cu sentimentele ei și a anunțat că nu îi va mai lua apărarea în live-uri, așa cum făcuse până atunci.

„Tu crezi că sunt disponibilă când vrei tu?”, a întrebat concurenta, sugerând că nu mai este dispusă să accepte o astfel de atitudine.

Beleuț a încercat să își explice comportamentul și i-a spus că, în opinia lui, ar trebui să se bucure pentru un prieten care ar putea fi fericit. Totodată, și-a cerut scuze pentru felul în care a procedat, precizând că o face în calitate de amic.

Ce a spus doamna Carmen în fața poveștii lui Anne-Mary

Carmen a intervenit și a considerat că între cei doi există semnale contradictorii, susținând că se plac, dar nu reușesc să își clarifice poziția unul față de celălalt.

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În ciuda explicațiilor, Anne-Mary a continuat să se simtă ignorată și nerespectată. Aceasta a spus că este a patra oară când aduce în discuție situația și a mărturisit că abia așteaptă să plece, pentru ca ceilalți să îi simtă lipsa. Concurenta a recunoscut că se simte batjocorită atât de fete, cât și de băieți.

Ce note a primit Claudio, noul concurent, din partea fetelor. Acesta și-a spus povestea de viață în fața tuturor...

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