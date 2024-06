Antonio, mesaj neașteptat de la Roberto, cu care a avut un conflict în sezonul 7 Mireasa. Ce a transmis nepotul doamnei Livia

Antonio și-a sărbăttorit recent ziua de naștere și a primit un mesaj de la Roberto, în ciuda conflictelor pe care cei doi le-au avut în sezonul 7 Mireasa.

Roberto și Antonio pare că s-au iertat reciproc, deși în casa Mireasa cei doi nu s-au înțeles. Nepotul doamnei Livia a transmis un mesaj în mediul online pentru soțul Mariei. Roberto a precizat că „lasă trecutul la o parte”.

„Lăsând trecutul la o parte, astăzi este despre tine, îți urez sănătate, fericire și un La mulți ani cât tine de mare! Te pup”, i-a transmis Roberto lui Antonio.

„Mersi frumos! Te pup”, a răspuns Antonio, semn că și el a trecut peste ce s-a întâmplat între el și Roberto în casa Mireasa.

Antonio și Roberto au avut un conflict puternic în casa Mireasa

În urmă cu un an, Antonio și Roberto au avut un conflict puternic. Chiar la începutul lui iunie 2023, în casa Mireasa a existat un conflict cu amenințări între Roberto pe o parte și Antonio și Dani pe cealaltă parte.

„Eu n-am fost salahor, pe mine m-au ținut în puf!”, i-a spus Roberto lui Antonio.

„Cine a fost salahor? Dacă ai avea tupeul ăsta și afară ce mi-ar plăcea să ne întâlnim și să fii slaahor! Afară să fii salahor”, a spus Antonio.

„Poate vrea să nu mai clace în București. Poate pun țigănimea pe el. Îmi zice că vrea bătaie”, a spus Roberto despre Antonio.

„Ești un om care provoacă”, i-a spus Antonio lui Roberto.

Se pare că cei doi nu au ținut supărarea cauzată de cuvintele tăioase pe care și le-au spus atunci.

Antonio, câștigătorul sezonului 7 Mireasa, a împlinit 31 de ani

Antonio a împlinit 31 de ani și a avut parte de o petrecere pe cinste, alături de familie și prieteni

„31 pe 31 !!! După mulți ani de zile mi-am sărbătorit din nou ziua de naștere alături de prieteni și familie. M-am gandit la această zi cu mult timp înainte având în vedere cum sună “31 pe 31” nu am avut timp la dispoziție pentru a face pregătirile necesare, având în vedere ca am pierdut avionul și am reușit sa găsesc alt zbor fix cu o zi înainte de eveniment! Dar cu toate “piedicile” am reușit să îi strang pe cei mai apropiați, și dragi, oameni din viața mea! Vă mulțumesc ca mi-ați fost alături pe data de 31 și pe tot parcursul vieții mele! Vă iubesc și sper să rămânem la fel și la 80 de ani! Și vă mulțumesc și vouă, celor din mediul online, care m-ati felicitat și nu doar atât, ați fost de un an încoace mereu lângă mine și soția mea!”, a scris Antonio în mediul online.

