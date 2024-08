Cât de mare și frumos a crescut fiul lui Aron de la Mireasa. Fostul concurent a împărtășit imagini și clipuri video cu micuțul

Aron de la Mireasa a publicat un clip pe rețelele de socializare, alături de micuțul lui, iar mesajul a fost unul surprinzător.

Aron și Gabriela formează o familie tare frumoasă, iar de curând, el a făcut o serie de declarații cu privire la viața lor de cuplu și de părinți.

Aron de la Mireasa, despre viața de cuplu. Cât de mare a crescut copilul lui și ce frumos s-a făcut

Aron de la Mireasa a publicat un clip video în care s-a filmat alături de fiul lui și de Gabriela, partenera lui e viață, într-un mod natural, în locuința lor. Acesta a vorbit despre faptul că, deși oamenii cred că viața lui e perfectă, lucrurile în realitate nu sunt așa.

Iată ce a scris și cât de mare a crescut fiul lui:

„Poate v-a surprins acest clip, poate nu. Însă multă lume spune că: vai ce fake sunt, postează doar perfecți, etc etc. Nu, viața nu e roz sau perfectă, la nimeni. Nici chiar la Jeff Bezos. :)) Da, chiar și la noi exista neînțelegeri sau discuții controversate, însă cu calm și iubire trecem peste.

Prin urmare noi ne-am cam ,,săturat" să zic așa ca atunci când ne întâlnim cu urmăritorii noștri să ni se spună: ,,Mvai dar ce familie perfectă, cât de mult mi-aș dori să fim ca voi, etc".

Dragilor, vom posta și viața din spatele online-ului, tocmai ca să vedeți că: și noi muncim de dimineața până seara, avem grijă de copil doar noi doi, nu cu ajutorul părinților din nicio parte (să nu înțelegeți că Aron-Daniel nu își vede bunicii, ba da, îi vede), și noi avem discuții contradictorii, și noi avem N probleme. ÎNSĂ, ceea ce e foarte important, (daca tot ai ajuns pana aici bineînțeles), este să treci cu calm și răbdare peste toate.

Iubirea e despre a trece prin orice cu partenerul tău, iar dacă ceva se ,,strică" sa reparați, nu să înlocuiți ;)! Enjoy your best life together!”, au scris cei doi pe Instagram.

Aron a fost concurent în sezonul 5 Mireasa

Aron a fost concurent în sezonul 5 Mireasa, însă nu și-a găsit jumătatea acolo. Tânărul a fost însoțit de bunica sa în competiție. Aron a fost băiatul care a intrat primul într-o relație în sezonul 5 Mireasa, însă nu a fost de lungă durată. Aron a ieșit la primul date cu Alexandra, de care a spus că se simte foarte atras, s-au declarat un cuplu, însă cei doi s-au despărțit la scurt timp. Mai târziu, în competiție a intrat Elena, o tânără care s-a arătat interesată de Aron. Cei doi s-au sărutat, dar nu au ajuns să formeze un cuplu.

Tânăra i-a spus lui Aron că nu-și dorește o cununie religioasă, pentru că nu e de acord cu un pasaj din ceea ce rostește preotul și anume cel în care spune că „femeia trebuie să se supună bărbatului”. Aron a întrerupt atunci interacțiunea cu Elena, precizând că el ține foarte mult la tradițiile care țin de biserică, tatăl său fiind preot. Aron a părăsit competiția Mireasa singur, însă și-a găsit jumătatea în afara competiției.