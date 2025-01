Mireasa sezonul 10. Cum au sărbătorit Daiana și Cristi două luni de relație: ”Sufletul meu pereche”

Cristi și Daiana au sărbătorit două luni de relație la munte. Cei doi au avut parte de o noapte romantică la hotelul în care erau cazați.

După ce au făcut sărbătorile cu familiile, Daiana și Cristi au plecat într-o scurtă escapadă la munte.

Mireasa sezonul 10. Cum au sărbătorit Daiana și Cristi două luni de relație

Cei doi au sărbătorit în ciubăr cele două luni de relație, iar în camera de hotel au avut lumânări și baloane.

”Îți mulțumesc că ai apărut în viața mea, că mă iubești zi de zi și ai grijă de mine tot timpul! Acum 2 luni am început cea mai frumoasă relație, care la scurt timp a devenit cea mai frumoasă logodnă și la final, căsătorie! Ești minunat omul meu, pur și simplu TE IUBESC 🤍 eu sunt cu vorbele de obicei, dar când mă emoționez, rămân fără… dar tu știi cel mai bine tot ce simt pentru tine și tot ce vreau pentru noi doi! #sufletulmeupereche”, a scris Daiana.

Articolul continuă după reclamă

Cristi i-a răspuns: ”Și eu îți mulțumesc ca ești lângă mine cu tot sufletul și vad in ochii tai o sclipire in momentul in care te uiți la mine sufletul meu bun ❤️😘 te iubesc 🌞❤️”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de iubire dintre Daiana și Cristi

Daiana a intrat în competiția matrimonială Mireasa, de la Antena 1, încă de la începutul sezonului 10. Atunci atrăgea atenția mai multor concurenți, printre care Alexandru.

Cu el a intrat într-o cunoaștere, iar ulterior au avut o scurtă relație. Scurtă pentru că deși exista atracție, chimia părea să lipsească cu desăvârșire.

La scurt timp după ce Daiana a afirmat că este îndrăgostită de Alex, a venit finalul poveștii lor de iubire. Când Cristi a pășit în casa Mireasa, Daiana era în plin proces de vindecare după eșecul relației cu Alexandru.

Amical, s-au apropiat, și au văzut că se plac. Au intrat apoi într-o cunoaștere și sărutul a apărut nu la mult timp distanță de la acel moment.

Daiana zâmbea din nou și părea fericită în brațele tânărului concurent de la Mireasa. Erau susținuți și de doamna Cristina, cu care Daiana se înțelegea foarte bine.

Însă după logodna de la Paris, când lucrurile trebuiau să fie roz, mai ales că au avut parte de o vacanță și timp berechet să-și spună tot ce nu puteau în casa Mireasa, Cristi avea nemulțumiri.

I-a reproșat Daianei că nu l-a informat în detaliu cu privire la relației ei cu Alexandru și a spus că nu este genul de femeie pe care o vrea alături. Supărat că s-au certat, iar ea a ridicat tonul, a punctat că dorește o femeie finuță, nu una vulcanică.

Au rămas certați câteva zile, dar s-au împăcat. Desigur, tensiunile nu dispăruseră complet și au ieșit la suprafață după task-ul în care concurentele, legate la ochi, trebuiau să identifice concurenții din fața lor.

Când Alexandru a apărut în fața Daianei, ea l-a atins și a zis ”WOW”. În timpul emisiunii, ea a încercat să se scuze și să spună că nu a știut cine e, de fapt, băiatul. Cristi a fost deranjat de faptul că ea dă explicații și, din nou, relația lor se afla în impas.

Comunicând, au reușit să depășească problemele și micile neînțelegeri, iar în Marea Finală din sezonul 10 s-au cununat civil.

Citește și: Finala Mireasa sezonul 10, 20 decembrie 2024. Stelian și Ramona au spus ”DA”. Ce cuvinte și-au spus înainte de cununie