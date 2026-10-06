În ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, telespectatorii au putut descoperi ce explicații a avut de dat doamna Flori, după cearta cu Veronica.

În ediția precedentă a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, un conflict s-a iscat între Veronica și doamna Flori, după ce femeia s-a ebervat atunci când a văzut-o făcând curățenie în baie, la ore târzii din noapte. Nu a durat mult și doamna Flori a început să reproșeze inclusiv faptul că nu a spălat oale de paste, ci a lăsat-o în chiuvetă, iar Maria a intervenit și scandalul s-a amplificat.

Ulterior, în ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa s-a aflat ce explicații a avut de dat doamna Flori, după cearta cu Veronica. Descoperă în rândrule de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Ce explicații a avut de dat doamna Flori, după scandalul cu Veronica, din casa Mireasa! Ce a fost nevoită să recunoască, în ediția din 6 octombrie 2026

Au ieșit din nou scântei în casa Mireasa. Regatul inimii, ediția din 6 octombrie 2026. După ce a avut o ieșire nervoasă la adresa Veronicăi, doamna Flori a oferit explicații.

Au fost difuzate noi imagini cu discuțiile aprinse dintre cele două, iar în Live s-au adus noi lămuriri pe marginea acestui subiect.

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„Fie că-i constructivă, fie că-i corectivă, ea nu acceptă! Când acceptă compliment, da”, a spus doamna Flori, nervoasă.

„Am înțeles. M-am uitat și eu pe comentariile telespectatorilor și acum, să știți, nu vă supărați pe mine, dar pare că toate mamele vedeți roșu în fața ochilor când o vedeți pe Veronica”, a mărturisit Simona Gherghe.

Veronica a încercat să se apere și a spus că, așa cum i-a explicat chiar psihologul Eduard Puiu, nu este vorba despre o problemă de memorie, ci mai degrabă una de lipsă de concentrare, când înconjurată de numeroase persoane.

Simona Gherghe a confruntat-o pe doamna Elena și a întrebat-o dacă recunoaște că a greșit că a învinuit-o pe Veronica, deși cea care a făcut gălăgie în casă a fost Maria. Și doamna Flori a părut să nu mai fie la fel de fermă și a spus că nu era strict legat de Veronica, fiindcă „nu știa cine e pe tură”, lucru criticat de Veronica. Cum a evoluat discuția și unde s-a ajuns? Descoperă în clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.