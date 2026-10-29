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Ce planuri are Paula dacă Alberto este eliminat în gala Mireasa de vineri. De ce nu vrea să îi facă chemare în competiție

Paula a dezvăluit ce planuri are dacă Alberto va fi eliminat din Mireasa în gala de vineri, 30 octombrie. Motivul pentru care nu vrea să îi facă chemare în competiție.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 14:15 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:18
Ce planuri are Paula dacă Alberto este eliminat în gala Mireasa de vineri | captura Antena Stars
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Tensiunile din casa Mireasa continuă, și există posibilitatea ca Alberto să părăsească emisiunea în gala de vineri, 30 octombrie. Paula a vorbit despre ce ar face în cazul în care iubitul ar fi eliminat și a explicat de ce nu își dorește să îi facă o chemare în competiție.

Paula, îngrijorată înainte de gala de eliminare de la Mireasa

Paula a recunoscut că există o teamă legată de ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare. Chiar dacă încearcă să privească lucrurile cu calm, incertitudinea își spune cuvântul.

„Am vorbit de cursă, de relație, de păreri, dar cel mai mult de cursa de eliminare. (...) Îți dai seama că lucrurile se pot schimba de pe azi pe mâine și totuși e frica aia acolo”, a spus Paula.

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Andreea Frățilă, de la „Mireasa – Direct din culise”, a vrut să afle ce va face Paula dacă Alberto va părăsi emisiunea. Concurenta a explicat că nu intenționează să îi facă imediat o chemare în competiție.

Paula preferă să aștepte și să vadă cum vor evolua lucrurile. Mai exact, aceasta își dorește să intre mai întâi ea în cursa de eliminare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, ia în calcul să facă pasul următor și să îl cheme pe Alberto în competiție.

„Nu vreau să îi fac chemare. O să aștept eu să intru în cursa de eliminare, dacă nu se va întâmpla, o să îi fac chemare”, a mai spus Paula.

Așadar, tânăra nu exclude posibilitatea de a-l chema pe Alberto în competiție, dar vrea să vadă mai întâi ce se întâmplă cu ea în emisiune. Decizia ei depinde de evoluția lucrurilor în zilele următoare.

Unde ar merge Alberto dacă ar părăsi casa Mireasa

Paula a dezvăluit și ce planuri ar avea Alberto în cazul în care ar fi eliminat din emisiune. Potrivit spuselor sale, acesta ar merge mai întâi în Germania, la mama ei, iar ulterior s-ar putea întoarce în România.

„În primul rând a zis că va merge la mama mea în Germania și o să rămână acolo, iar apoi poate se întoarce în România la mama lui și mă așteaptă pe mine”, a spus Paula.

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