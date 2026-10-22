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Ce se știe despre familia lui Alberto de la Mireasa. Detaliile ieșite la iveală despre concurentul ridicat de procurori

Alberto Marinescu de la Mireasa a vorbit despre familia sa, copilăria marcată de momente dificile și greșelile din trecut. Ce a povestit concurentul înainte de a fi ridicat de procurorii din Ploiești.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 11:40 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 11:43
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[ivm guid=]Alberto Marinescu a intrat în casa Mireasa la finalul lunii august. Concurentul a revenit recent în atenția publicului după ce a fost ridicat de procurorii din Ploiești pentru a da noi declarații într-un dosar care vizează un incident din trecut.

Ce se știe despre familia lui Alberto de la Mireasa

Dar ce se știe despre familia acestuia și despre viața sa de dinainte de emisiune? Alberto a fost deschis să povestească despre trecutul său încă din momentul în care s-a înscris în competiția matrimonială.

„Sunt Alberto Marinescu, am 24 de ani și vin din Ploiești. Provin dintr-o familie normală. Am patru frați și două surori. Cea mai mare soră, care urmează după mine, are 20 de ani, iar cea mai mică este tot o soră, care a împlinit 10 ani. Nu mi-aș dori niciodată, dar niciodată, ca surorile mele să dea de un bărbat ca mine. Eu am fost un dezastru de bărbat”, a spus Alberto în videoclipul său de prezentare.

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Ce a povestit Alberto despre familia sa

Concurentul susține că ține foarte mult la familia sa și că nu și-ar dori ca surorile lui să treacă prin experiențe asemănătoare celor pe care le-au trăit fostele sale partenere din cauza comportamentului său. Deși în prezent descrie relația cu familia drept una bună, Alberto a recunoscut că au existat perioade dificile, marcate de conflicte și probleme care l-au afectat.

„Am avut perioade în care nu prea ne-am înțeles. Am trecut peste. Nu mi-aș dori să am o familie cum am avut. Nu mi-aș dori să fiu cum a fost tata sau să am o femeie cum a fost mama. Ei sunt împreună de 20 și ceva de ani, dar au fost niște lucruri grele, urâte în familia noastră, pe care eu nu mi-aș dori să le pun în practică sau să am parte de ele în viitoarea mea familie: scandaluri, bătăi, băutură, jocuri de noroc. Nu-mi doresc să am parte de așa ceva sau să-i ofer viitoarei mele soții o povară”, a mărturisit concurentul în clipul de prezentare.

Alberto a vorbit și despre parcursul său profesional. Acesta a povestit că a început să muncească de la vârsta de 13 ani, la hipodromul din Ploiești, unde a lucrat până la 18 ani, când și-a obținut permisul de conducere. Ulterior, a lucrat ca șofer și a livrat pizza și shaorma. Mai târziu, a plecat în Germania, unde a muncit aproape patru ani, înainte de a decide să se întoarcă în România.

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Ce se știe despre trecutul sentimental al lui Alberto

Nici viața amoroasă a concurentului nu a fost lipsită de momente dificile. Alberto a recunoscut că ultima sa relație s-a încheiat după ce și-a înșelat partenera. În prezent, în casa Mireasa, acesta formează un cuplu cu Paula. Cei doi au sărbătorit recent o lună de relație, iar până acum au lăsat impresia că lucrurile evoluează bine între ei.

De ce a fost Alberto ridicat de procurori

La sfârșitul lunii august, Alberto i-a făcut Claudiei câteva mărturisiri despre o greșeală din trecut, ale cărei consecințe îl urmăresc și în prezent. Concurentul a povestit că, după ce s-a întors din Germania, a fost oprit de poliție și testat pentru consumul de droguri.

„Am făcut o prostie în viața asta. Cea mai mare prostie pe care am făcut-o până la 24 de ani. Am plecat din Germania miercuri seara, joi după-amiază am ajuns în România. Când am ajuns în România, la trei după-amiaza, m-am dus acasă la ai mei. Mama pățise ceva la picior. Am dus-o la spital, am dus-o acasă. M-a urmărit poliția, m-a urmărit în cartier la mine, unde frecventam, și m-a luat poliția și mi-a pus drugtestul, care mi-a ieșit pozitiv. De pe data de 7 mai nu mai am permis. A fost prima dată în viața mea când am făcut așa ceva”, îi povestea Alberto Claudiei la sfârșitul lunii august.

În ediția de ieri a emisiunii, s-a aflat că tânărul a fost ridicat de procurorii din Ploiești pentru a da o nouă serie de declarații. Avocata l-ar fi sfătuit să nu ofere mai multe detalii despre situația sa, astfel că, până în prezent, nu sunt cunoscute public toate informațiile referitoare la acest caz.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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