Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori. Povestea lui de viață

Cine este Alberto Marinescu de la Mireasa? Concurentul în vârstă de 24 de ani a vorbit despre trecutul său, greșelile în dragoste și relația cu Paula.

Alberto Marinescu a mers la Ploiești pentru a da declarații în legătură cu o problemă din trecutul său. Concurentul de la Mireasa a dezvăluit că avocata sa l-a sfătuit să nu ofere mai multe detalii despre dosarul aflat în desfășurare.

Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori

Andreea Frățilă, prezentatoarea emisiunii, a declarat că este o situație complexă și că rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Alberto a intrat în casa Mireasa în luna august, iar în prezent formează un cuplu cu Paula.

Alberto Marinescu, în vârstă de 24 de ani, locuiește în Ploiești. În trecut, a lucrat în Germania, în domeniul distribuției de colete. Concurentul mai are două surori și patru frați. La intrarea în emisiune, acesta a povestit că are o relație foarte bună cu părinții săi, deși, în trecut, au existat și momente în care nu s-au înțeles.

Alberto își amintește că a avut parte de perioade dificile în familie, marcate de scandaluri, bătăi, consum de alcool și jocuri de noroc. Concurentul a mărturisit că nu își dorește ca viitoarea familie pe care o va construi să treacă prin experiențe asemănătoare.

În 2022, Alberto a plecat în Germania, de unde s-a întors în România după aproximativ patru ani. La revenirea în țară, acesta a fost implicat într-un incident în urma căruia a rămas fără permisul de conducere. Potrivit propriilor declarații, polițiștii l-au oprit în timp ce conducea și l-au supus unui test antidrog, care ar fi ieșit pozitiv. Alberto a precizat că nu mai deține permis de conducere din luna mai.

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La intrarea în emisiune, concurentul a declarat că este pregătit să își reînceapă viața amoroasă, iar apropierea de Paula pare să îi fi oferit șansa unui nou început. Despre el, Alberto spune că este o fire ambițioasă și sportivă și că se pricepe să repare mașini, să gătească și să facă ordine.

Ce a povestit Alberto despre fostele relații

Viața sentimentală a lui Alberto a fost marcată de experiențe dificile. Concurentul a povestit că prima sa relație importantă l-a afectat, după ce a aflat că iubita sa de atunci se întâlnea pe ascuns cu un alt bărbat. Cu timpul, acesta spune că a reușit să treacă peste suferință, însă a recunoscut că nici el nu a fost întotdeauna un partener exemplar.

Alberto a dezvăluit că ultima sa relație s-a încheiat după ce și-a înșelat iubita. Concurentul a vorbit cu regret despre greșelile sale și despre felul în care acestea au afectat persoanele apropiate.

„Nu mi-aș dori pentru surorile mele un bărbat ca mine. Sunt un dezastru de bărbat, poate că încă sunt. Nu-mi doresc ca surorile mele să sufere cum au suferit fostele mele”, a spus Alberto la testimoniale.

Acesta a povestit și cum s-a încheiat ultima sa relație, începută în aprilie 2024 și terminată în ianuarie 2026, chiar de ziua lui.

„Ultima relație a început în aprilie 2024 și s-a terminat în ianuarie 2026, chiar de ziua mea. Fata a venit la mine acasă de ziua mea, cu părinții ei, cu tort, cu cadou, cu confetti. Eu eram la altă fată acasă, ea știa unde sunt, m-a sunat, mi-a spus să merg acasă să vorbim și eu am fost foarte prost”, a mărturisit Alberto, cu lacrimi în ochi.

În ciuda greșelilor din trecut, concurentul spune că își dorește ca, în relația cu viitoarea soție, să fie un sprijin și un partener pe care aceasta să se poată baza.

Cum evoluează relația dintre Alberto și Paula

În prezent, Alberto s-a apropiat de Paula, iar cei doi au sărbătorit recent o lună de relație. Deși au existat și neînțelegeri în ultimele zile, concurenții au reușit să discute și să își clarifice problemele. Relația lor pare acum mai solidă ca niciodată.