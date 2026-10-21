Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori. Povestea lui de viață

Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori. Povestea lui de viață

Cine este Alberto Marinescu de la Mireasa? Concurentul în vârstă de 24 de ani a vorbit despre trecutul său, greșelile în dragoste și relația cu Paula.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 16:18 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 16:20
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alberto Marinescu a mers la Ploiești pentru a da declarații în legătură cu o problemă din trecutul său. Concurentul de la Mireasa a dezvăluit că avocata sa l-a sfătuit să nu ofere mai multe detalii despre dosarul aflat în desfășurare.

Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori

Andreea Frățilă, prezentatoarea emisiunii, a declarat că este o situație complexă și că rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare. Alberto a intrat în casa Mireasa în luna august, iar în prezent formează un cuplu cu Paula.

Alberto Marinescu, în vârstă de 24 de ani, locuiește în Ploiești. În trecut, a lucrat în Germania, în domeniul distribuției de colete. Concurentul mai are două surori și patru frați. La intrarea în emisiune, acesta a povestit că are o relație foarte bună cu părinții săi, deși, în trecut, au existat și momente în care nu s-au înțeles.

Alberto își amintește că a avut parte de perioade dificile în familie, marcate de scandaluri, bătăi, consum de alcool și jocuri de noroc. Concurentul a mărturisit că nu își dorește ca viitoarea familie pe care o va construi să treacă prin experiențe asemănătoare.

În 2022, Alberto a plecat în Germania, de unde s-a întors în România după aproximativ patru ani. La revenirea în țară, acesta a fost implicat într-un incident în urma căruia a rămas fără permisul de conducere. Potrivit propriilor declarații, polițiștii l-au oprit în timp ce conducea și l-au supus unui test antidrog, care ar fi ieșit pozitiv. Alberto a precizat că nu mai deține permis de conducere din luna mai.

Citește și: Alberto, luat de procurori din casa Mireasa. Anunțul Andreei Frățilă: „E o situație mai complexă decât credeam”

La intrarea în emisiune, concurentul a declarat că este pregătit să își reînceapă viața amoroasă, iar apropierea de Paula pare să îi fi oferit șansa unui nou început. Despre el, Alberto spune că este o fire ambițioasă și sportivă și că se pricepe să repare mașini, să gătească și să facă ordine.

Ce a povestit Alberto despre fostele relații

Viața sentimentală a lui Alberto a fost marcată de experiențe dificile. Concurentul a povestit că prima sa relație importantă l-a afectat, după ce a aflat că iubita sa de atunci se întâlnea pe ascuns cu un alt bărbat. Cu timpul, acesta spune că a reușit să treacă peste suferință, însă a recunoscut că nici el nu a fost întotdeauna un partener exemplar.

Alberto a dezvăluit că ultima sa relație s-a încheiat după ce și-a înșelat iubita. Concurentul a vorbit cu regret despre greșelile sale și despre felul în care acestea au afectat persoanele apropiate.

„Nu mi-aș dori pentru surorile mele un bărbat ca mine. Sunt un dezastru de bărbat, poate că încă sunt. Nu-mi doresc ca surorile mele să sufere cum au suferit fostele mele”, a spus Alberto la testimoniale.

Acesta a povestit și cum s-a încheiat ultima sa relație, începută în aprilie 2024 și terminată în ianuarie 2026, chiar de ziua lui.

„Ultima relație a început în aprilie 2024 și s-a terminat în ianuarie 2026, chiar de ziua mea. Fata a venit la mine acasă de ziua mea, cu părinții ei, cu tort, cu cadou, cu confetti. Eu eram la altă fată acasă, ea știa unde sunt, m-a sunat, mi-a spus să merg acasă să vorbim și eu am fost foarte prost”, a mărturisit Alberto, cu lacrimi în ochi.

În ciuda greșelilor din trecut, concurentul spune că își dorește ca, în relația cu viitoarea soție, să fie un sprijin și un partener pe care aceasta să se poată baza.

Cum evoluează relația dintre Alberto și Paula

În prezent, Alberto s-a apropiat de Paula, iar cei doi au sărbătorit recent o lună de relație. Deși au existat și neînțelegeri în ultimele zile, concurenții au reușit să discute și să își clarifice problemele. Relația lor pare acum mai solidă ca niciodată.

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary: ”Aici nu e casa prieteniei”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitură de milioane de euro pentru patronii Dedeman, frații Pavăl! Mega-afacerea pe care o pregătesc în București Lovitură de milioane de euro pentru patronii Dedeman, frații Pavăl! Mega-afacerea pe care o pregătesc în București
Observatornews.ro Satul în care un bărbat și-a sudat o caroserie de mașină pe casă. Inițial, avea nevoie de tablă pe acoperiş Satul în care un bărbat și-a sudat o caroserie de mașină pe casă. Inițial, avea nevoie de tablă pe acoperiş
Antena 3 Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Un concurent a părăsit casa Mireasa. Anunțul neașteptat făcut de Andreea Frățilă
Un concurent a părăsit casa Mireasa. Anunțul neașteptat făcut de Andreea Frățilă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Tensiunile continuă între Paula și Alberto! De ce s-au certat în casa Mireasa: „Nu știe cum să mă ia”
Tensiunile continuă între Paula și Alberto! De ce s-au certat în casa Mireasa: „Nu știe cum să mă ia”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x