Cine este Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6. Concurentul dorește să își întemeieze o familie după modelul părinților

Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6 spune despre el că este înalt fiindcă are 1,75 metri și aproximativ 78 de kilograme. Încă de la vârsta de 10 ani, tânărul a locuit în Italia împreună cu părinții săi și spune despre el că este de religie ortodoxă.

Cine e Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6. Concurentul își dorește să își întemeieze o familie după modelul părinților săi

Concurentul de la Mireasa sezonul 6 a absolvit o facultate în domeniul financiar-bancar și momentan este trader Forex.

„Perioada în care familia mea a deci să plece în Italia a fost una mai grea ca de obicei, să zicem. La început a plecat tata și după foarte scurt timp s-au mutat și mama și fratele meu, fiindcă era foarte mic. După ce am terminat clasa a 4-a m-am mutat și eu cu ei acolo. Părinții mei se iubesc foarte mult. Familia mea, din punctul meu de vedere, este exemplul ideal de familie. Vreau să-mi construiesc o familie ca cea în care am crescut și eu. Când trebuie să iau o decizie mai importantă mă sfătuiesc oricum cu părinții. Îm dau un sfat, dar apoi decizia rămâne la mine. În casa Mireasa voi veni împreună cu mama. Prezența mamei în casă cred că o să fie una bună, mama este o persoană foarte sociabilă, foarte amabilă și este puțin cam severă din punct de vedere al curățeniei. Mama mea nu are un anumit tipar de parteneră, poate să accepte orice atâta timp cât mă vede fericit. Nu există o problemă de religie sau de naționalitate, aceste lucruri nu sunt importante. Important este să fie înțelegere și iubire. Iar din punct de vedere al joburilor acestora mai noi ca videochat, nu cred că o să existe o problemă anume”, a dezvăluit tânărul.

Giorgio Ionuț Buzoi de la Mireasa sezonul 6 a dezvăluit cum arată iubita perfectă pentru el

Tot în cadrul aceluiași interviu, Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6 a oferit detalii despre cum arată iubita perfectă pentru el.

„Eu, de obicei, într-o relație, sunt foarte deschis și las spațiu partenerei. Lucrul peste care nu cred că pot să trec este înșelatul. De obicei nu sunt o persoană geloasă, dacă nu mi se dau motive nu sunt gelos. Aș accepta o fată care are o vârstă mai mare, dar nu excesiv de mare. O femeie divorțată nu cred că mi se potrivește mie. Partenera perfecta pentru mine cred că ar trebui să fie blondă, un fizic normal, nici prea gras, nici prea slab, să fie vorbăreață, să putem să ne distrăm împreună ca și cum am fi doi prieteni. Nu mă atrag pițipoancele”, a mărturisit tânărul, extrem de sigur pe el.

Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6 a recunoscut că primul său sărut a fost la vârsta de 12 ani, iar prima experiență sexuală a fost la vârsta de 18 ani, atunci când a și început prima relație adevărată care a durat aproximativ doi ani. Ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că tânărul susține că nu își amintește să fi plâns vreodată.

Mai mult decât atât, Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6 este de părere că nu va avea probleme cu ceilalți concurenți. A recunoscut faptul că detestă vulgaritatea și că nu are vicii precum fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise.

„Sunt pregătit să mă însor în casa Mireasa dacă găsesc persoana potrivită. Sunt pregătit să fac pasul cel mare”, a mărturisit tânărul Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6.

Mireasa sezonul 6, din 29 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Mireasa, reality show-ul matrimonial care a reuşit sã creeze dependenţã în rândul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat, a revenit la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu cel de-al şaselea sezon.

Din 29 august, de la 14:00 și de la 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche într-o locaţie surprinzătoare din Turcia.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele excusive dedicate din AntenaPLAY.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.