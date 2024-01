9 băieții și 8 mame sunt gata să trăiască intens experiența Mireasa. Descoperă cine sunt tinerii concurenți din sezonul 9 al show-ului matrimonial de la Antena 1.

În ritmul inimii, nouă băieți au sosit în casa Mireasa. Opt dintre ei sunt însoțiți de mame și se anunță un sezon pe cinste, cu iubire, fericire, momente de tristețe și, mai ales, alegeri făcute în ritmul inimii.

Cine sunt concurenții de la Mireasa sezonul 9. Ei sunt băieții și mamele care participă la show-ul matrimonial de la Antena 1

Descoperă-i în rândurile următoare pe concurenții de la Mireasa sezonul 9 și pe mamele lor, cele care au lăsat totul pentru a le fi alături fiilor pe acest drum.

Cine e Liviu de la Mireasa sezon 9

Liviu e însoțit de mama lui, Viorica. Lucrează în construcții și speră să găsească o fată pentru o relație de durată. Nu are pretenții, vrea doar o parteneră înaltă.

Cine e Albert de la Mireasa sezon 9

Vine din județul Bacău, Moinești. Are 22 de ani și e muzician de profesie. Vine cu mama Maria.

Cine e Andrei de la Mireasa sezonul 9

E din Focșani, Vrancea. Muncește în București, a activat într-un minister, iar acum lucrează în It. A venit însoțit de mama Nicoleta. A studiat informatica și are master în securitate cibernetică.

Cine e Dediș de la Mireasa sezonul 9

Dediș Ionuț are 30 ani, este din Brăila. Lucrează în industria muzicală, e impresar. Vine însoțit de mătușa Ioana.

Cine e Șervan de la Mireasa sezonul 9

Are 25 de ani, locuiește în Iași împreună cu familia. S-a născut în Iași, de origine e turc. A studiat tot în Iași, are 1,78 și 83 de kilograme. E antrenor de fitness și creator de conținut. Mai are 6 frați.

Cine e Cristian de la Mireasa sezonul 9

Se numește Cristian Marinescu și vine însoțit de doamna Daniela, mama lui. E antrenor de fitness. Spune că a venit să-și trăiască experiența vieții la Mireasa.

Cine e Valentin de la Mireasa sezonul 9

Are 25 de ani, a terminat Facultatea Ecologică. Vine cu bunica, mama nu a putut să-l însoțească din cauza job-ului. Doamna Floarea e bunica.

Cine e Alexandru de la Mireasa sezonul 9

Alexandru are 23 de ani, locuiește în București. E șofer și vine însoțit de bunica, pe care o consideră a doua mamă.

Cine e Silviu de la Mireasa sezonul 9

Silviu locuiește cu familia în Germania. Are 25 de ani și vine însoțit de mama lui. Aceasta spune că nu a stat pe gânduri când a venit vorba să-i fie alături în casa Mireasa. Silviu e profesor la o școală de stat.