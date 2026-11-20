Claudio le-a dezvăluit băieților că s-a despărțit de Anne-Mary. Ce motiv a invocat concurentul și cum au reacționat Radu și Andrei Beleuț?

Ediția din 19 noiembrie 2026 a emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” a adus noi discuții despre relațiile din casa Mireasa. După ce a decis să pună capăt poveștii cu Anne-Mary, Claudio le-a povestit băieților despre hotărârea sa. Discuția nu a fost lipsită de glume și ironii din partea concurenților, care au comentat separarea celor doi. Ulterior, Claudio a vorbit și la confesional despre despărțire și motivele care l-au determinat să ia această decizie.

Claudio le-a dat vestea băieților după despărțirea de Anne-Mary

Vestea nu a trecut neobservată, iar Andrei Beleuț a avut o reacție amuzantă atunci când a aflat că relația dintre cei doi s-a încheiat.

„S-a terminat? Gata? Radu, am câștigat pariul și tu, și eu!”, a spus Andrei Beleuț.

La rândul său, Radu a părut surprins de ceea ce tocmai aflase și a vrut să știe ce s-a întâmplat între Claudio și Anne-Mary.

„Nu cred! Nu cred! Dar ce s-a întâmplat?”, a întrebat concurentul.

Ulterior, Claudio a explicat la testimonial că a încercat să gestioneze despărțirea cât mai corect și să nu prelungească o situație în care nu mai credea.

„Am încercat să fiu asumat și cât mai corect posibil. În viață îmi place să nu rănesc persoanele. Nu am vrut să trag de timp și am spus ce aveam de spus”, a mărturisit concurentul.

Nici întâlnirea cu băieții nu a fost lipsită de ironii. Radu a recunoscut că nu știe dacă să glumească pe seama situației, în momentul în care l-a văzut pe Claudio.

„Nu vreau să spun că am făcut mișto, dar...”, a spus acesta.

Claudio a explicat că relația cu Anne-Mary s-a bazat, până în acel moment, în principal pe atracție. Concurentul a recunoscut că a sperat ca, odată cu trecerea timpului, să apară și sentimentele necesare pentru a construi o relație, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

„Relația noastră până acum s-a bazat pe atracție. Cum i-am spus și ei, eu nu știam de la început că nu o să am sentimente față de ea. M-am bazat pe atracția de la început și după m-am gândit că poate vor apărea sentimentele care ar trebui să apară, dar nu-mi iese, nu au apărut”, a explicat Claudio.

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Concurentul a dezvăluit și cui i-a comunicat primul decizia de a încheia relația.

„I-am spus prima dată doamnei Crina, pentru că pe ea am văzut-o prima, apoi i-am spus lui Anne. Nu știu dacă o să am ceva cu vreo fată din casă, pentru că nu le cunosc încă. Cu toată lumea sunt foarte deschis și o să vorbesc cu toată lumea la fel”, a adăugat el.

În timpul discuțiilor, băieții au abordat și alte subiecte legate de relațiile din casă. Aceștia au spus că sunt de părere că Radu și Alexandra s-ar putea împăca după terminarea emisiunii.

Conversația a continuat, iar Claudio a fost deschis să le povestească tuturor ce s-a întâmplat între el și Anne-Mary, după ce au decis să nu mai formeze un cuplu.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.