Cu ce fostă concurentă Mireasa din sezonul 9 s-a întâlnit Tess din sezonul 10. Apariția celor două i-a uimit pe fanii emisiunii

Antonia și Tess le-au atras atenția fanilor Mireasa cu apariția lor împreună. Recent, fosta concurentă a sezonului 9 a publicat câteva imagini din club.

În imaginile din club publicate de Antonia apare și Tess, fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa. Fanii emisiunii au fost surprinși de asocierea celor două foste concurente.

După ce a părăsit sezonul 10 Mireasa, Tess a deveni activă pe rețelele sociale și a publicat imagini cu ea în ipstaze îndrăznețe.

În imaginea cu ea și Antonia, Tess apare purtând o pereche de ochelari de soare.

Tess a părăsit casa Mireasa cu ochii în lacrimi, deși a mărturisit că își dorea să plece acasă pentru că nu se mai regăsea în emisiune. Acesta a pierdut cursa de eliminare în care a fost cu Ionuț și pentru că nu s-a aflat nici în top, ea a fost nevoită să părăsească show-ul matrimonial. Tânăra s-a numărat printre concurentele care au intrat în sezonul 10 încă de la început, astfel că despărțirea de cele care i-au devenit prietene a fost grea.

„În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor oamenilor care m-au susținut și mi-au trimis mesaje frumoase chiar și după ieșirea din emisiune, sunteți minunați. Am intrat în această competiție știind că sunt o persoană mai greu de digerat, îmi cunosc defectele sau cum îmi place mie să le numesc "caracteristici". La începutul competiției am fost o persoană mult prea vocală și băgăcioasă, temperamentala, demonstrativă, nu îmi exprimăm punctele de vedere cu tact și calmitate. Însă, văzându-mă am încercat și sper eu că am și corectat anumite caracteristici ale mele, experiență Mireasă m-a ajutat să am autocontrol, să nu mă mai bag unde nu mi fierbe oală, să tolerez, să iert, să nu cer înțelegerea tuturor mai ales făcând asta bătând cu pumnul în masă. Aici am cunoscut oameni deosebiți atât cei din producție cât și foștii mei "colegi de apartament", persoane cu povești de viață aparte și de la care am învățat și m-am inspirat în fiecare zi pe care am petrecut-o acolo. Este o experiență de neuitat și pe care o voi purta cu drag în suflet toată viață”, a transmis Tess la scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa.

