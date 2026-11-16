Cum arată părinții lui Anne-Mary de la Mireasa? Concurenta are o relație specială cu mama și tatăl ei, de care este foarte apropiată.

Anne-Mary, concurenta emisiunii Mireasa, are o legătură strânsă cu părinții săi. Mama și tatăl ocupă un loc important în viața tinerei, iar relația apropiată pe care o are cu aceștia stârnește curiozitatea celor care urmăresc povestea și parcursul ei în competiție.

Cum arată părinții lui Anne-Mary de la Mireasa. Concurenta are o relație apropiată cu mama și tatăl ei

Anne-Mary But a intrat în casa Mireasa cu speranța că își va găsi jumătatea. În cele câteva luni petrecute în emisiune, tânăra de 23 de ani a trecut prin numeroase experiențe, cu momente frumoase, dar și cu situații tensionate.

Pe parcursul competiției, concurenta a vorbit în repetate rânduri despre familia sa. Aceasta le-a mulțumit părinților pentru susținerea oferită și a povestit cât de mult contează ei în viața sa.

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Anne-Mary provine dintr-o familie unită. Încă de la prima apariție în emisiune, tânăra a povestit că are o relație foarte bună cu mama și tatăl ei. Mai mult, aceasta i-a descris pe părinți drept cei mai buni prieteni ai săi.

Legătura dintre ei poate fi observată și în fotografiile publicate de concurentă pe rețelele de socializare. Chiar dacă acum se află în casa Mireasa și este departe de familie, tânăra știe că are parte de susținerea părinților. Aceștia îi sunt alături și îi oferă sprijinul de care are nevoie în această perioadă.

Anne-Mary a crescut în Viena

Deși este originară din România, Anne-Mary s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Viena, alături de familia sa. Acolo și-a construit viața și cariera profesională.

La vârsta de 23 de ani, concurenta lucrează ca agent imobiliar în Austria. Experiența acumulată în acest domeniu face parte din parcursul său profesional, în timp ce participarea la Mireasa îi oferă ocazia de a-și găsi un partener alături de care să își construiască un viitor.

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