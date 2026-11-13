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Cum l-au evaluat fetele din casa Mireasa pe Alin, noul concurent. Ce note a primit acesta în urma prezentării sale

Alin este noul concurent din casa Mireasa. În urma prezentării sale, fetele i-au acordat note și au lăsat primele impresii. Vezi cum l-au catalogat acestea.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 11:56 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 11:57
Cum l-au evaluat fetele din casa Mireasa pe Alin, noul concurent. Ce note a primit acesta în urma prezentării sale | antena 1
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Alin este noul concurent care a pășit în casa Mireasa, iar prima întâlnire cu fetele a venit și cu o provocare inedită. Concurentele au fost invitate să îi acorde note de la 1 la 10, în funcție de prima impresie pe care le-a lăsat-o tânărul.

Cum l-au evaluat fetele din casa Mireasa pe Alin, noul concurent

Noul venit a povestit că nu se pricepe prea bine la gătit, însă se descurcă la spălatul vaselor. De asemenea, a dezvăluit că băieții au pregătit orez cu pui, iar atmosfera din casă i s-a părut una foarte bună.

Când a venit momentul notelor, părerile fetelor au fost împărțite. Alexandra i-a acordat nota 5, Claudia a ales nota 4, iar Maria i-a dat nota 1, explicând că aceasta este nota pe care o oferă din oficiu și că, în mod normal, nici nu ar răspunde unui asemenea mesaj, dacă Alin i-ar scrie pe rețelele de socializare.

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Anastasia a fost mai generoasă și i-a acordat nota 8, precizând însă că nu a ajuns la nota maximă pentru că trebuie mai întâi să cunoască persoana. Marina l-a notat cu 7, motivând că Alin i se pare un băiat cu bun-simț, educat și cu principii bune.

Anne-Mary a ales nota 6, în timp ce Ștefania i-a acordat nota 5, explicând că, momentan, este într-o relație cu ea însăși. Irina a fost de părere că nu i-ar răspunde deloc la mesaj și i-a oferit nota 1. Paula, care este logodită, a considerat că răspunsul potrivit pentru ea ar fi fost nota 0.

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Motivul pentru care Alin nu a primit notă maximă

Discuția a fost condimentată și de intervențiile Ralucăi Preda, care a fost curioasă să afle de ce Alin nu a primit nota 10. Anastasia a explicat că este nevoie de timp pentru a cunoaște un om înainte de a-i acorda punctajul maxim.

Nici simțul umorului nu a lipsit. Maria i-a spus lui Alin că, dacă ar fi venit cu o sticlă de suc pentru fete, ar fi primit nota 9.

Întrebat cum i s-au părut fetele, băieții și atmosfera din casă, Alin a mărturisit că a simțit o energie foarte bună, în special în rândul băieților.

La final, noul concurent a primit și câteva urări de bun venit din partea echipei emisiunii. Alin a fost încurajat să aibă curaj, să se bucure de experiență și să își dea șansa de a-și găsi jumătatea.

Un alt moment important al întâlnirii a fost analiza făcută de astrologul Nicoleta Ghiriș. Aceasta a dezvăluit că Alin este Scorpion cu ascendent în Fecioară și a vorbit despre câteva trăsături ale personalității sale, dar și despre aspectele pe care ar trebui să le urmărească în plan sentimental.

„Emoțiile sunt în balanță, este câteodată greu să te hotărăști asupra unor lucruri”, a explicat Nicoleta Ghiriș.

În ceea ce privește dragostea, astrologul a precizat că Alin ar putea avea tendința să exagereze în anumite situații. Totodată, a subliniat că tânărul și-ar dori o parteneră credincioasă, alături de care să poată comunica și să discute deschis.

Despre mentalitatea sa, Nicoleta Ghiriș a spus că, fiind Scorpion, Alin este destul de profund în reacții. În plus, acesta este un tip căruia îi place să se plimbe și să fie activ.

Astrologul a atras atenția și asupra unui posibil aspect sensibil din viața lui: „Pe zona de abandon e ceva acolo, să fii atent”.

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