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Gabi Torje, mesaj emoționant după victoria la Asia Express 2026. Cui i-a mulțumit public: „Nu i-am făcut viața ușoară!”

Gabi Torje, mesaj emoționant după victoria de la Asia Express 2026. Cui le-a mulțumit fostul fotbalist și ce a dezvăluit despre aventura din competiție.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 08:21 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 08:25
Gabi Torje, mesaj emoționant după victoria la Asia Express 2026 | facebook
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Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026 – Drumul Mătăsii, însă cei doi sportivi nu i-au uitat pe oamenii care le-au fost alături în timpul competiției. La scurt timp după difuzarea marii finale, fostul fotbalist a publicat un mesaj emoționant, însoțit de o fotografie de colecție. Cui a ținut să-i mulțumească și ce a dezvăluit despre momentele petrecute departe de camerele de filmat.

Gabi Torje, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026. Cui le-a mulțumit fostul fotbalist

Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu trofeul Asia Express 2026, după o aventură plină de provocări, emoții și momente dificile.

Cei doi prieteni au reușit să câștige sezonul 9 al competiției, însă experiența de pe Drumul Mătăsii le-a adus mai mult decât marele premiu.

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După încheierea emisiunii, Gabi Torje a publicat pe Facebook o fotografie alături de Alin Alexuc și de doi membri ai echipei de producție, însoțită de un mesaj de recunoștință.

Gabi Torje a ținut să le mulțumească public operatorului Marius și reporteriței Teodora Paulica, oamenii care i-au însoțit pe el și pe Alin Alexuc în aventura din Asia Express.

Fostul fotbalist a povestit cât de mult au muncit aceștia în timpul competiției și cât de importante au fost legăturile create între concurenți și echipa din spatele camerelor.

„O poză, o mie de amintiri și o mulțime de kilometri alergați!
Astăzi vrem să le mulțumim unor oameni care au fost alături de noi în aventura numită Asia Express!
Marius, operatorul nostru, omul fără Facebook și Instagram, dar care a văzut și a filmat absolut TOT!
Omul care a alergat după noi, a tras de el, a îndurat căldura, oboseala și toate nebuniile noastre, mereu cu camera în spate! Și credeți-ne, nu i-am făcut viața ușoară! 💪🏻
Teodora Paulica, reporterița noastră, dar mai ales sora noastră de suflet! ❤️ Cea care ne-a fost aproape în cele mai grele momente, ne-a ascultat, ne-a înțeles și a trăit alături de noi fiecare emoție, fiecare nerv și fiecare bucurie!
Am alergat de ne-au sărit capacele, ne-am chinuit, am râs, am transpirat și uneori nici noi nu mai știam de unde avem energie să continuăm!
Dar dincolo de cursă, Asia Express ne-a dăruit oameni pe care nu o să-i uităm niciodată!
Vă mulțumim pentru răbdare, pentru suflet și pentru fiecare kilometru parcurs împreună! ❤️
Noi eram în cursă, dar voi ați dus propria voastră cursă alături de noi! 🌍
Vă iubim și vă îmbrățișăm! ❤️
#AsiaExpress #FamiliaAsiaExpress”, a scris Gabi Torje pe Facebook.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii, în finala difuzată miercuri, 11 noiembrie 2026, la Antena 1.

Cei doi sportivi s-au întrecut cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă în ultima cursă, desfășurată în Shanghai, și au reușit să ajungă primii la Irina Fodor. Pe lângă trofeul competiției, Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat marele premiu de 30.000 de euro.

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