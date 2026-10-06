Discuție fermă între Anne și părinții ei! Mesajul al tranșant părinților a schimbat complet atitudinea tinerei de la Mireasa

O discuție tranșantă și fermă a avut loc între Anne-Mary și părinții ei, în ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Descoperă ce s-a întâmplat, dar și cum s-a schimbat atitudinea tinerei.

În ediția din 6 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, la scurt timp după ce s-a difuzat materialul în care Anne-Mary a „explodat” de nervi și nu și-a mai oprit jignirile la adresa unei concurente, aceasta a purtat o disucție fermă și tranșantă cu părinții ei. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Discuție fermă între Anne și părinții ei! Mesajul tranșant al părinților a schimbat complet atitudinea tinerei de la Mireasa

Anne-Mary a purtat o discuție neașteptată cu părinții ei și aceștia i-au transmis un mesaj extrem de ferm și tranșant, după numeroasele ieșiri nervoase avute de tânără după ce aceasta a fost părăsită de Radu.

„Dacă cineva nu te vrea, nu te vrea și atât. Mai mult nu îți spun. Nu lupta petru o cauză pierdută. Sunteți amândoi doi tineri frumoși, viața merge mai departe. Mami, crede-mă, noi vedem de afară, dragoste cu sila nu se poate. Ești frumoasă, ești deșteaptă, mergi mai departe! Pune-ți chestia asta în cap, că ești frumoasă, că ești puternică și că mergi mai departe! Te rog eu frumos. Pentru mine!”, a spus mama tinerei.

„Știți cum sunt eu, știți că afară nu sunt așa. Doar că aici e alt mediu, sunt alte stări, alte emoții și asta e situația momentan. O să treacă. Am spus că nu mai vreau să mă împac cu el sub nicio formă”, a fost replica dată de Anne-Mary.

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„Trebuie să conviețuiți în aceeași casă, e foarte important. Nu ai înțeles lucrul acesta, te rog frumos. Deciziile sunt ale tare, dar noi vedem ceea ce tu nu vezi pentru că ești așa cum ești”, i-a explicat femeia.

„Stați liniștiți, știu, am văzut de la început, doar că sunt niște granițe pe care eu trebuie să le trec”, a fost confesiunea concurentei.

„Nu mi se pare demn de tine, aș vrea să reflectezi la ce s-a întâmplat sâmbătă seara”, a spus tatăl tinerei, care a intervenit și el în discuție.

„Este nimic și nu a fost, a fost în capul tău, pentru că a fost dorința aia a ta, nebuneala ca să îl ai, punct ochit și punct lovit”, a mai explicat femeia pentru fiica sa.

„Sunt și eu om până la urma urmei, sunt niște emoții aici. Nu plâng pentru el, plâng pentru situație, știți cum sunt eu cu bărbații”, a spus Anne-Mary.

„Și dacă o să mai fie o relație, nu vreau circ! Deloc!”, a fost replica finală a mamei.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.