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Doamna Carmen a avut o reacție nervoasă și s-a dus să rezolve singură problema, la Mireasa! Ce a scos-o din minți

În ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, doamna Carmen a avut o reacție nervoasă și s-a dus să rezolve singură problema! Descoperă ce s-a întâmplat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 09:45 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 10:53
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Doamna Carmen s-a enervat la culme și, fără să mai stea pe gânduri, a decis să rezolve singură problema! Camerele de filmat au surprins întregul moment și subiectul a fost dezbătut în ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Doamna Carmen a avut o reacție nervoasă și s-a dus să rezolve singură problema! Ce a scos-o din minți, la Mireasa. Capriciile iubirii

Casa fetelor pare să fie mereu în mișcare, iar lipsa liniștii îi dă bătăi de cap doamnei Carmen.

„Băi, dar nu mai termină fetele astea odată cu nechezatul ăsta? Chiar nu pot să dorm în noaptea asta cu nechezatul ăsta”

Supărată, femeia s-a dat jos din pat și a mers să rezolve singură problema. A coborât scările și a plecat în recunoaștere, să vadă cine sunt „vinovații”.

„Mă, voi faceți așa, voi râdeți așa și faceți ca toate visele pe aici?”, a întrebat doamna pe fetele care stăteau în balansoarul din curte.

Văzând că Irina, Claudia și cu Andreea au spus că nu au râs, femeia s-a dus să controleze și baie, dorind să vadă unde e Maria.

Supărată, aceasta a strigat să nu se mai facă gălăgie.

Maria și Anne-Mary i-au explicat că nici ele nu au făcut gălăgie.

Între timp, doamna Carmen a descoperit că Irina, Claudia și cu Andreea s-au dus între timp în baie și s-au apucat să se usuce la păr, deși erau ore târzii din noapte.

„Măi, fetelor, pe bune? La ora asta, la 2 noaptea? Stăm trei ore pe balansoar și acum venim ca să ne spălăm, să ne uscăm pe cap. A stat până acum pe balansoar și acum se usucă la păr. Păi noapte de noapte trebuie întotdeauna să mă ia somnul și să mă scoale din somn? Stăm să ne uscăm la păr noaptea la două. Că pleacă mâine la date. Și a stat până acum, a stat afară. Eu când mă duc noaptea la toaletă, nu știu cum să calc mai ușor ca să nu deranjez, să nu se audă că scârțăie dușumelele astea. Dar m-am săturat”, a răbufnit aceasta.

Subiectul a fost apoi dezbătut în Live, în ediția din 6 octombrie 2026 a emisiunii Capriciile iubirii.

„Doamna Carmen, e clar, traiul la comun nu este deloc ușor. Acum. Eu cred că fetele nu au făcut asta intenționat”, a spus Raluca Preda.

„Eu am avut 24 de ore în care nu am pus ochi pe ochi și geană pe geană”, a încercat să explice doamna Carmen.

Se pare că în discuție au intervenit și Veronica, dar și Maria.

„În camera noastră, unde suntem noi, unde e și Veronica, într-adevăr se aude tot”, a confirmat aceasta din urmă.

Ulterior, doamna Carmen a spus că nu știa că Andreea a fost anunțată la 1 noaptea că merge la date. Care a fost concluzia finală? Află în clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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