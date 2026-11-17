Doamna Emilia s-a întors în casa Mireasa și a reacționat după logodna lui Valentin cu Claudia. Ce mesaj le-a transmis și ce a spus despre viitoarea noră?

Fanii emisiunii Mireasa au avut parte de o surpriză neașteptată în gala de luni, 16 noiembrie 2026. Doamna Emilia, mama lui Valentin, s-a întors în casa Mireasa și a urmărit alături de ceilalți concurenți imaginile de la logodna fiului său cu Claudia. Mai mult, aceasta a anunțat că va rămâne în competiție până la marea finală.

Doamna Emilia, primele declarații după logodna fiului ei

Revenirea mamei lui Valentin a fost unul dintre momentele speciale ale ediției. Doamna Emilia a avut ocazia să vadă cum s-a desfășurat cererea în căsătorie din Malta și să afle mai multe detalii despre emoțiile prin care a trecut fiul său. Valentin și Claudia au trăit un moment romantic, după ce tânărul a organizat cea de-a doua cerere în căsătorie, iar concurenta a acceptat să îi devină soție.

Cei doi au povestit cât de mult au însemnat pentru ei clipele petrecute împreună și cât de emoționați sunt pentru ceea ce urmează în relația lor. Valentin a recunoscut că a avut emoții puternice în momentul în care a așteptat răspunsul Claudiei, iar acceptul acesteia a reprezentat un pas important pentru viitorul lor.

Ce a spus doamna Emilia despre logodna lui Valentin cu Claudia

În cadrul emisiunii „Capriciile iubirii”, mama lui Valentin a fost întrebată cum a primit vestea logodnei și ce părere are despre alegerea fiului său. Doamna Emilia a mărturisit că este fericită pentru cei doi, chiar dacă nu se aștepta ca Valentin să facă acest pas atât de repede.

Aceasta a recunoscut că imaginile au emoționat-o și că, dincolo de surpriza inițială, îi susține pe cei doi și le dorește să aibă parte de o căsnicie fericită.

„Sunt bine, fericită pentru ei, m-am emoționat mai devreme. Nu mă așteptam să o ceară, prea repede, dar dacă el a simțit treaba asta... Le dau binecuvântarea, toată lumea o așteaptă acasă pe Claudia”, a declarat mama lui Valentin.

Declarația sa a arătat că, în ciuda faptului că a fost luată prin surprindere de decizia fiului său, este pregătită să o primească pe Claudia în familie.

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Ce mesaj le-a transmis Alberto celor doi concurenți

Momentul logodnei nu a trecut neobservat nici de ceilalți concurenți. Alberto a fost prezent în platoul emisiunii „Capriciile iubirii” și a ținut să le transmită felicitări lui Valentin și Claudiei.

Chiar dacă între el și Valentin au existat tensiuni de-a lungul competiției, Alberto a demonstrat că poate lăsa neînțelegerile deoparte atunci când vine vorba despre un moment important din viața celorlalți.

„În ciuda a ceea ce e între noi, mă bucur pentru voi, să fie într-un ceas bun”, a transmis Alberto.

La rândul lor, Valentin și Claudia au mărturisit că sunt emoționați pentru următoarea etapă a relației și că abia așteaptă să vadă ce le rezervă viitorul. După logodna din Malta, cei doi se bucură de susținerea familiilor și a celor carele urmăresc povestea de dragoste în casa Mireasa.