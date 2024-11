Elena de la Mireasa e de nerecunoscut. Ce schimbare radicală și-a făcut fosta iubită a lui Valentin în ultima perioadă.

Elena de la Mireasa sezonul 9 strălucește după ce s-a tuns și și-a schimbat nuanța părului.

Elena de la Mireasa e de nerecunoscut. Ce schimbare radicală și-a făcut fosta iubită a lui Valentin

”Am aproape 24 de ani. Sunt zodia gemeni, născută pe 25 ani. Sunt din Brăila, din Ianca. Stau de aproximativ 5 ani în București. Lucrez ca ospătar, în principiu am lucrat ca barman, hostess”, spunea Elena la intrarea ei în casa Mireasa.

În martie 2024, Elena intra în casa Mireasa. Era sezonul 9, iar în competiție se afla Valentin, cel care i-a devenit iubit. Nu a fost ușor, căci tensiunile nu au lipsit, iar cei doi nu au fost hotărâți că vor să fie împreună.

Articolul continuă după reclamă

Nehotărârea era, ce-i drept, mai mult în tabăra lui Valentin, care tocmai încheiase relația cu Antonia. După numeroase tatonări și distanțări, Elena și Valentin au ajuns să fie împreună.

Citește și: O fostă concurentă de la Mireasa și-a botezat băiețelul. Ce ținută a purtat și cât de frumos e bebelușul ei acum - FOTO

Dar chiar dacă au plecat de mână din casa Mireasa, ei au ajuns să se despartă. „Eu cu Elena nu mai suntem împreună de pe data de 26. Am ieșit în oraș la un restaurant, am vorbit împreună și eu i-am spus că nu mai vrem să continuăm pentru că nu simt mai mult și nu vreau să ne ținem pe loc unul pe celălalt, dar ea nu își dorește să își asume public acest lucru pentru că nu dorește să intre live împreună să discutăm cu voi. Că în relația asta am fost doar eu, așa se pare...”, este mesajul publicat de Valentin pe Instagram pe 30 iulie 2024.

De atunci, ambii au luat-o pe drumuri separate. Elena a refuzat să-l mai aducă în discuție și și-a continuat viața. Ba chiar a decis să-și schimbe look-ul. Fosta concurentă de la Mireasa s-a tuns și s-a vopsit.

Tânăra este activă în social media, unde se afișează cu prietenele sale. Nici urmă de un nou iubit în viața Elenei. Și dacă există, aceasta vrea să fie cât mai discretă. Rămâne de văzut când va decide să-și refacă viața după relația eșuată de la Mireasa.

Citește și: Edith și Ali de la Mireasă pentru fiul meu 6, părinți pentru prima dată. Momentul special în care află sexul bebelușului

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările