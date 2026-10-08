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Mama lui Alberto, intervenție telefonică la Capriciile iubirii! Raluca Preda, revoltată de vorbele femeii despre Andreea. Ce a zis

La Mireasa. Capriciile iubirii, în ediția din 7 octombrie 2026, mama lui Alberto a avut o intervenție telefonică și și-a spus puncutl de vedere, însă Raluca Preda a reacționat imediat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 11:06 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 11:21
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În ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, mama lui Alberto a avut o intervenție telefonică ce i-a luat prin surprindere pe cei din platoul show-ului. Când a auzit vorbele femeii, chiar și Raluca Preda a fost revoltată și a intervenit. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Mama lui Alberto, intervenție telefonică la Capriciile iubirii! Raluca Preda, revoltată de vorbele femeii despre Andreea. Ce a zis

Situație complet neașteptată în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, mama lui Alberto a sunat să-și exprime punctul de vedere după cearta acestuia cu Andreea. A fost un moment complet neașteptat, căci femeia a părut să îi ia mai degrabă apărarea, lucru ce a revoltat-o chiar și pe Andreea Preda, care a intervenit.

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„Sunt foarte supărată, în primul și în primul rând pe ceea ce se vorbește în online, mesaje și așa mai departe. Și sunt supărată și pe el, aș vrea să îi transmit un mesaj. Să se focuseze mai mult pe el și pe relația lor. Înainte să vorbească îl rog din tot sufletul să gândească ceea ce vorbește, să nu mai jignească și să pentru el. Că el știe pentru ce s-a dus cel mai mult, acolo e o competiție, nu are cu cine să fie prieten. Prietenii se găsesc afară ”, a spus doamna Mihaela, mama lui Alberto.

„El a spus că așa este el, Alberto cel real. Dar de unde vin aceste jigniri, că mă gândesc că dumneavoastră i-ați oferit cea mai bună educație”, a întrebat Raluca Preda la Mireasa. Capriciile iubirii.

„Da, într-adevăr, vedeți și dumneavoastră destul de bine că dacă este un copil sincer și spune ceea ce simte...”, a zis mama concurentului.

„Una este sinceritatea, alta este cum abordează situațiile din casă și le jignește pe fete”, a intervenit Raluca Preda.

„Bun, dar și el când a fost jignit de fete, de exemplu de Andreea, când a venit și l-a văzut cu pantalonii largi și i-a zis de tocuri, asta nu înseamnă jignire?!”, a fost replica mamei.

Femeia a vorbit despre prietenia concurentului cu Valentin, dar nu a ezitat să spună faptul că nu i se pare o jignire faptul că fiule i a făcut-o „chiștoc” pe Andreea, pe motiv că „așa se vorbește la ei în cartier”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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