Maria s-a supărat pe cele mai multe dintre fetele din casa Mireasa pentru că nu i-au trecut pe listă singurul produs pe care și-l dorea. Ce s-a întâmplat între concurente?

Maria, în dispute cu fetele din cauza listei de cumpărături. Ce s-a întâmplat între concurentele din casa Mireasa: "Eu nu cer..." | antena stars

Tensiunile au apărut din nou în casa Mireasa, de această dată din cauza listei de cumpărături. Maria s-a arătat nemulțumită de modul în care au fost organizate lucrurile și a avut un reproș clar pentru colegele sale: sucul pe care îl consumă în mod obișnuit nu ar fi fost trecut pe listă.

Discuția a scos la iveală și alte nemulțumiri, iar concurenta a transmis că nu mai are de gând să se implice în realizarea următoarelor liste.

Maria, în dispute cu fetele din cauza listei de cumpărături

Maria a recunoscut încă de la începutul discuției că nu traversează o perioadă prea bună. Aceasta a spus că se simte rău de două zile, este nervoasă și nu are dispoziția necesară pentru a petrece timp alături de colegele sale. Pe lângă tensiunile din casă, concurenta a povestit și despre experiența de la date-ul cu Adrian, unde adrenalina și-a spus cuvântul.

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Cei doi au mers la bowling, însă Maria a povestit că a avut parte și de un moment mai puțin plăcut, după ce a intrat cu mașina în parapet în timpul unei activități în care nu se descurca prea bine la volan. Concurenta a precizat că Adrian nu a fost vinovat și că ea este cea care a greșit.

Tot în cadrul discuției, Maria a dezvăluit un moment neașteptat de la finalul întâlnirii. Adrian s-ar fi așezat în genunchi, iar ea, fiind încă amețită de adrenalină, nu a realizat pe moment ce se întâmplă. Ulterior, a înțeles gestul, însă iubitul ei i-a spus că totul fusese o glumă.

Revenind la nemulțumirile din casă, Maria a explicat că dimineața fetelor li s-ar fi acordat doar 20 de minute pentru întocmirea listei de cumpărături. Ea susține că a mers la cameră, a petrecut aproximativ 10-15 minute ocupându-se de listă, apoi a avut nevoie de o pauză. Când s-a întors, a aflat că sucul pe care îl consumă nu fusese trecut.

Acest lucru a deranjat-o, mai ales că, din perspectiva ei, nu solicită nimic în plus față de ceea ce consumă în mod obișnuit. Maria a insistat că sucul respectiv este singurul ei tabiet și că nu i s-a părut corect să fie omis, în condițiile în care este consumat și de celelalte fete.

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Cine a susținut-o pe Maria în cazul listei de cumpărături

Mai mult, concurenta a transmis că nu intenționează să mai contribuie la următoarele liste de cumpărături, considerând că efortul ei nu a fost apreciat.

Nici Paula nu a fost de acord cu situația creată. Aceasta a spus că are o părere bună despre modul în care se realizează lista, însă nu i-a convenit faptul că sucurile nu au fost trecute. Andreea Frățilă a remarcat, la rândul ei, că este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru.

Astfel, un produs aparent banal a devenit motiv de discuții între concurente. Rămâne de văzut dacă Maria și colegele sale vor reuși să ajungă la un numitor comun sau dacă nemulțumirile legate de cumpărături vor continua să creeze tensiuni în casa Mireasa.