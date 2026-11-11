Maria și Adrian de la Mireasa au făcut anunțul! Sunt pregătiți să devină părinți și să facă pasul cel mare în relația lor

După noaptea petrecut împreună, Maria și Adrian stau pe gânduri. Concurenta i-a transmis partenerului său că nu este exclus să devină părinți.

Gândul de a deveni părinți pare să fi prins tot mai mult contur în sufletele Mariei și ale lui Adrian. Dincolo de declarațiile de dragoste și de momentele în care își mărturisesc cât de mult au nevoie unul de celălalt, cei doi au ajuns să vorbească tot mai des despre posibilitatea de a avea un copil împreună.

Maria și Adrian de la Mireasa au făcut anunțul!

O discuție sinceră, presărată cu emoție, dor și câteva glume, a scos la iveală cât de mult își doresc să-și întemeieze propria familie. Adrian nu și-a ascuns sentimentele și i-a mărturisit Mariei că nu mai poate sta departe de ea. Nici răspunsul ei nu a întârziat: „Nici eu”.

Printre declarațiile de iubire și tachinările dintre ei, Maria a lăsat să se înțeleagă că posibilitatea unei sarcini îi ocupă deja gândurile. Aceasta i-a povestit lui Adrian că a avut stări de greață încă de dimineață și că întârzierea menstruației a făcut-o să se gândească la o posibilă veste importantă.

„Aseară am plâns, că îmi imaginam cum era să-l țin în brațe”, a mărturisit Maria, dezvăluind poate cel mai emoționant detaliu al conversației. Nu este vorba doar despre o posibilă sarcină, ci despre dorința de a trăi experiența maternității și de a-și vedea familia crescând.

Maria a explicat însă că situația nu este atât de simplă. A mai trecut prin dereglări hormonale și întârzieri ale menstruației, motiv pentru care nu vrea să tragă concluzii înainte de a avea o confirmare. Cu toate acestea, a ținut să precizeze un lucru: își dorește cu adevărat un copil.

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Cum a răspuns Adrian ideii de a deveni tată

Nici Adrian nu a rămas indiferent la această posibilitate. Cei doi au început deja să vorbească despre cum ar fi dacă primul lor copil ar fi băiat și despre grija pe care acesta ar trebui să o poarte, într-o zi, surorii sale.

Deocamdată, nu există o confirmare că Maria este însărcinată, iar cei doi par să aștepte cu emoție să afle ce se întâmplă. Un lucru este însă limpede: ideea unui copil împreună nu mai este doar o glumă sau un scenariu imaginat în doi, ci o dorință pe care Maria și Adrian nu se feresc să o recunoască.