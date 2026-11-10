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O concurentă din casa Mireasa a făcut un test de sarcină! Ce anunț a făcut Simona Gherghe și ce s-a întâmplat

Simona Gherghe a anunțat faptul că una dintre concurente a decis să facă un test de sarcină. Află ce detalii s-au aflat în ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 15:26 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 16:00
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Situație complet neașteptată în ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, căci Simona Gherghe a anunțat faptul că una dintre concurente a ales să facă un test de sarcină. Descoperă mai multe informații despre acest subiect în rândurile de mai jos.

O concurentă din casa Mireasa a făcut un test de sarcină! Ce anunț a făcut Simona Gherghe în ediția din 10 noiembrie 2026

Telespectatorii emisiunii Mireasa. Regatul Inimii au fost luați prin surprindere atunci când au aflat că una dintre concurentele sezonului 14 a solicitat un test de sarcină.

„Vă spuneam că cineva a cerut un test de sarcină”, a fost anunțul făcut de Simona Gherghe.

Camerele de filmat au surprins exact ce s-a întâmplat. Acest test a fost făcut de Paula, la scurt timp după ce a petrecut o noapte cu Alberto. Tânăra a decis să recurgă la acest gest „preventiv”. Când a aflat rezultatul, aceasta l-a făcut public.

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„Rezultatul oficial al testului de sarcină este negativ”, a fost anunțul făcut de concurentă, în fața camerelor de filmat.

Subiectul a fost abordat în ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii și Simona Gherghe a oferit mai multe sfaturi utile.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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