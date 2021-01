Mireasa 2020, sezon 2. Încălcare de regulament în casa Mireasa

Ambele fete au spus că își asumă ceea ce au făcut și au motivat că au făcut acest lucru pentru că în această gală este foarte grea alegerea: nu trebuie să plece niciun băiat pentru că fiecare este în cuplu sau se află în cunoaștere cu o fată din casă.

Decizia ca Bianca să fie sancționată a fost luată de conducerea emisiunii. Doar Radu mai are amuletă în momentul de față. Adelin are imunitate în gala de sâmbătă, Ștefania la fel, restul intră sub regulile competiției.

Finala Mireasa sezon 2 va avea loc la finalul lunii februarie 2021, moment în care cuplul câștigător va trebui să spună ”DA” în fața ofițerului stării civile pentru a intra în posesia marelui premiu.