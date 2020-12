Mireasa 2020, sezon 2. La doar câteva ore după ce-și spuneau ”Adio”, Claudia și Ștefan s-au sărutat

”Scrisoarea trebuia să ajungă la tine ieri. Mama ta e dărâmată, încerc să fiu alături de ea. Aș vrea să cred în îndrăgosteala lui Ștefan. Mă doare pentru că aș vrea ca Ștefan să fie îndrăgostit de tine, așa cum declară. Atât mie, cât și familiei tale, celor apropiați, Ștefan nu ne transmite absolut nimic. (...) Îți promit că nu mai intervin. O să-ți fiu alături, chiar dacă nu o să-ți mai scriu. Peste ceva timp o să-mi dai dreptate.”, a zis Teodora.

Întrebată ce i-a transmis mama Claudiei, Teodora a afirmat: ”Mi-a spus: nu înțeleg ce se întâmplă acolo.”

”Nu e normal ce-mi faceți. Tata trebuie să aibă ceva de spus. Nu cred că mama mea vorbește așa. Nu e normal ce-mi faceți. Fiecare om are dreptul la o șansă. Mama mea nu e așa. A fost mereu lângă mine. Eu am fost cea care s-a certat cu mami și tati, ei nu m-au certat. Am niște părinți minunați. Nu există așa ceva.”, a explicat Claudia.

Ștefan i-a cerut, prin intermediul televizorului, o nouă șansă mamei Claudiei și a spus că-i pare rău pentru situația pe care a creat-o.