Mireasa 2021, sezon 3. Ramona, mama Izabelei, primele declarații după ce fata a avut o criză. Ce boală are concurenta

Pe grupurile de susținere făcute de fanii show-ului Mireasa s-a scris că Izabela ar suferi de epilepsie, lucru pe care mama sa, Ramona, a ținut să-l clarifice în cadrul emisiunii ”Mireasa: Urzeala Soacrelor” de la Antena Stars.

De ce suferă deseori Izabela crize

Doamna Ramona, mama Izabelei de la Mireasa sezon 3, a spus că fiica sa nu are epilepsie. Ea suferă deseori atacuri de panică pe fond emoțional, conform acesteia.

”Izabela nu are epilepsie, să înțeleagă toată lumea, mă refer la cei din mediul online. Nici medicul care a venit și a văzut-o nu putea să dea un diagnostic. Dacă Izabela ar fi avut această boală, clar nu ar fi avut vreodată ce căuta acolo. Izabela a avut un accident de mașină. Un șofer drogat și fără permis a intrat în ea, nu a pățit absolut nimic fizic, doar că s-a speriat foarte tare și a făcut atac de panică.

Atacuri de panică prin sperieturi, nimic din ce face acum. I-am făcut computer tomograf, i-am făcut RMN la cel mai bun spital, la cel mai bun medic neurolog. Nu s-a lovit la cap în timpul accidentului. Fizic nu a avut nimic, doar frică. A rămas cu atacul de panică.”, a povestit doamna Ramona la Urzeala Soacrelor.

Accidentul a avut loc în 2017, spune mama Izabelei. ”I-am făcut absolut tot ce am ținut de noi. Medicul neurolog ne-a spus că problema ei este pe fond emoțional și ne recomandă ca o noapte să stea sub supraveghere, cu un dispozitiv pus la inimă, care să-i monitorizeze emoțiile.”

De ce a fost părăsită Izabela de fostul iubit

Izabela a încheiat, cu câteva luni înainte să intre în casa Mireasa, o relație de 5 ani.

”La 30 de ani a decis să pună punct pentru că relația lor nu ducea la o familie, acesta este motivul. Izabela nu are încredere în ea. Avea senzația că cineva stă cu ea din milă. Să nu creadă cineva că în acești 5 ani nu ne-am luptat cu ea ca să renunțe. Ea nu a vrut să renunțe la el. Am discutat cu el și l-am rugat să-i redea libertatea dacă nu-și dorește o familie. Izabela nu este un simplu detectiv particular. Jobul ei a implicat multă muncă, multe ore suplimentare, stres. Lucrează la un nivel mult mai înalt decât vă puteți închipui.”, a mai adăugat Ramona.

