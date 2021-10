Mireasa 2021, sezon 4. Drama doamnei Gabi a emoționat-o pe Gabriela Cristea. De ce nu are copii

”Am fost aproape sigură și pregătită că nu o să iau niciodată în brațe copilul ăla. Eu am făcut niște lucruri pe care nu trebuia să le fac în tinerețe și acum, când mi-am dorit din tot sufletul copil, Dumnezeu nu mi l-a mai dat.”, a povestit doamna Gabi la testimonial.

Se întâmpla după o discuție cu doamna Rodica și Raluca. ”Am doar o cezariană. Eu am fost însărcinată, am dus sarcina până în luna a noua și după sarcină am fost mai slabă cu 12 kilograme. Am avut o sarcină toxică”, le-a povestit ea celor două.

Atunci, Raluca a întrebat dacă are un copil. ”N-are. A pierdut copilul”, a răspuns doamna Rodica. ”Și nu ai mai vrut să faci?”, a venit replica Ralucăi.

”Nu am mai rămas. Am doar o cezariană. Îmi aduc aminte de câte ori mă dezbrac că a fost să fie. Era fetiță”, le-a explicat doamna Gabi.

Doamna Gabi și-a povestit tragedia pas cu pas

La testimonial, doamna Gabi a dat mai multe detalii despre povestea ei: ”Jumătate din mine era conștientă că ceva se va întâmpla și nu voi avea copilul. Erau vise foarte clare. Pedeapsă. O pedeapsă am simțit. Totul în viață se plătește, cu mâna cu care dai, cu aia iei.

Eu am făcut niște lucruri pe care nu trebuia să le fac în tinerețe și acum, când mi-am dorit un suflet, nu mi l-a mai dat. Mai ales că au fost ani și ani în care eu nu am rămas însărcinată.

A venit ca o lumină și s-a dus ca o lumină. În momentul în care faci avorturi în tinerețe și după aia îți dorești din tot sufletul un copil și Divinul nu ți-l mai dă, e o pedeapsă. Am fost întotdeauna împotriva avortului.”, a povestit doamna Gabi la Antena Stars.

Ea a povestit că nu a avut ocazia să-și vadă copilul decesat.

”Am dus sarcina până la 9 luni, mâncam o dată, vomam de 7 ori. Am ajuns la spital, să nasc. Doctorița de acolo mi-a zis că nu sunt de naștere și a doua zi, când am ajuns la spital, era fătul mort de șapte ore. Ar fi trebuit să nasc în seara de Revelion. M-au băgat în sala de operație, eu m-am trezit foarte repede după operație și am întrebat ce face copilul. Doamna de acolo a zis că nu știe, că nu a fost în sală, că o să văd mâine.

Știa destul de clar, nu avem cum să nu. A doua zi, mi s-a spus că sunt ceva probleme, că mai durează. Au venit, mi-au făcut o injecție, la 20 de minute a venit și mi-a spus că de fapt a fost fătul mort cu șapte ore înainte de cezariană. Din momentul în care au scos copilul, l-au și dus la IML. Mai mult nu m-am interesat pentru că nu am vrut să scormonesc mai adânc durerea și să trăiesc puternic momentul ăsta.”, a mai povestit doamna Gabi.

Gabriela Cristea, emoționată de relatările doamnei Gabi

Gabriela Cristea a fost emoționată de povestea doamnei Gabi.

”Vă mărturisesc sincer, mi-am dorit copii cum nu vă puteți închipui vreodată și am dobândit foarte greu.”, a zis moderatoarea emisiunii ”Mireasa. Capriciile Iubirii”, cu multă emoție în glas.