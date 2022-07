Mireasa 2021, sezonul 3. Anamaria Lăpuștea, apariție neașteptată alături de doamna Ioana. Cum s-au fotografiat cele două

Anamaria Lăpuștea a cucerit simpatia telespectatorilor în sezonul 3 Mireasa cu felul său carismatic, sinceritatea și ambiția sa. Tânăra a pășit în casa show-ului matrimonial pentru a-și căuta sufletul pereche, fără să se gândească nicio secundă la ce îi poate rezerva viitorul.

Drumul său în cadrul reality show-ului a fost unul plin de surprize. Atunci când se aștepta mai puțini că își va face o relație, Bogdan a apărut în peisaj, făcând-o să spere la o nouă poveste de dragoste.

Cei doi au avut ocazia să se cunoască pentru a-și da seama dacă sunt potriviți. Chimia și atracția dintre ei a fost vizibilă încă de la primele întâlniri, motiv pentru care publicul le-a urmărit parcursul cu nerăbdare.

Citește și: Mireasa 2022, sezonul 3. Anamaria Lăpuștea, imagine rară cu mama sa. Cum arată femeia care i-a dat viață

În ciuda momentelor dificile cu care s-au confruntat în casa Mireasa, Anamaria Lăpuștea și Bogdan au decis să formeze un cuplu. Mai mult decât atât, aceștia au ajuns în Marea Finală a sezonului 3 Mireasa, unde au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului stării civile.

La ieșirea din competiție, foștii concurenți și-au trăit frumoasa poveste de dragoste cât mai departe de ochii curioșilor până în luna aprilie a acestui an, atunci când susținătorii au observat faptul că cei doi nu mai au poze împreună pe rețelele sociale.

Pentru că preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante momente din viața sa, Anamaria Lăpuștea a confirmat despărțirea de Bogdan în urmă cu aproximativ 3 luni.

Anamaria Lăpuștea și doamna Ioana, imaginea rară cu care au luat prin surprindere prietenii virtuali

De curând, fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa a decis să își ia susținătorii prin surprindere cu o imagine înduioșătoare în care apare alături de doamna Ioana, femeia care l-a susținut pe Valentin în competiția show-ului matrimonial.

Anamaria Lăpuștea s-a fotografiat în timp ce o ține în brațe pe doamna Ioana. Mai mult decât atât, tânăra a transmis și un mesaj în dreptul InstaStory-ului.

Citește și: Mireasa: Confesiuni episodul 4. Pentru prima dată, Nora a analizat comportamentul doamnei Dana. Ce a spus

„Mama mea de suflet. Plăcerea a fost de partea mea să vă revăd. Acum vă aștept pe dumneavoastră la mine”, a scris fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa.

Se poate observa faptul că Anamaria Lăpuștea a păstrat o relație specială cu doamna Ioana, mătușa lui Valentin. De asemenea, din descrierea sa se înțelege faptul că tânăra i-a făcut o vizită femeii.

În ce relații a rămas Anamaria Lăpuștea cu părinții lui Bogdan

În cadrul unui live pe contul de Instagram, fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa a răspuns la toate curiozitățile din partea susținătorilor. Aceasta a discutat despre despărțirea de Bogdan, dar și despre relația în care a rămas cu părinții acestuia.

Întrebată dacă au depus actele de divorț, tânăra a mărturisit faptul că încă nu au demarat această procedură, dar așteaptă cu nerăbdare actele din partea fostului partener.

Mai mult decât atât, aceasta a mai susținut faptul că nu mai păstrează legătura cu cel care i-a devenit soț în urmă cu aproximativ un an, însă a rămas în relații bune cu părinții acestuia.

„Îmi va spune și îmi va trimite actele, le aștept. (...) Am făcut ce am simțit. (...) In relații bune, pot să spun. Pentru mine au contat mult. Oricum ar fi, pe mine m-au întâmpinat în familia lor cu brațele deschise, iar eu nu am cum să uit momentele alea.”, a spus Anamaria Lăpuștea în mediul online.