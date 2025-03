Elena Merișoreanu a ajuns la perfuzii. Gestul său a costat-o sănătatea. Cum se simte acum: „Sunt în spital”

Elena Merișoreanu a ajuns pe patul de spital, după ce și-a tăiat singură ghipsul din zona genunchiului. Se pare că gestul său a costat-o sănătatea, ajungând pe perfuzii sub atenta supraveghere a medicilor.

La începutul lunii martie, Elena Merișoreanu a căzut pe gheață și și-a rupt piciorul. Accidentarea dureroasă a făcut-o pe artista de muzică populară să își anuleze toate evenimentele, acordându-și mai multă atenție stării sale de sănătate.

„Este ruptă rotula, este crăpată în două. Au zis medicii că este fisurată în, nu mai știu, câteva colțuri. Probabil că de la o anumită vârstă se prinde mai greu, nu știu ce să zic. Am căzut pe gheață și am o fractură la picior. Toată lumea mă întreabă cum de am căzut. Păi era în acele zile când era soare și s-a dezghețat, iar eu am ieșit seara afară din casă. Era după ora 21:00, pe la 21.30. Noroc că am avut telefonul la mine și l-am sunat repede pe soțul meu și a venit și m-a ridicat, că eu nu pot să stau în genunchi, că am proteză. Bine că nu s-a rupt proteza de la genunchi. Asta mai lipsea. Când mi-a spus domnul profesor ce implică o astfel de problemă, am înghețat”, a spus vedeta despre incident, conform viva.ro.

Aceasta a fost nevoită să poarte ghips și să urmeze un tratament strict pentru recuperare. La aproximativ trei săptămâni de la incident, Elena Merișoreanu a apelat la un gest ce a costat-o grav sănătatea.

Vedeta nu a mai putut avea răbdare și a luat o decizie neașteptată. Aceasta și-a tăiat singură ghipsul pentru a ajunge la o emisiune TV, însă urmările au fost aspre. Interpreta de muzică populară a făcut o infecție la picior, motiv pentru care a ajuns pe perfuzii.

Care este starea de sănătate a Elenei Merișoreanu, după ce a ajuns din nou pe mâinile medicilor

Elena Merișoreanu a dezvăluit că se simte bine, însă nu va fi externată prea curând deoarece nu i-a trecut infecția de la picior. Mai mult, aceasta se află sub supravegherea medicilor până când își va reveni.

„Sunt în spital, pe perfuzii, merge spre bine, dar încă nu-mi vor da drumul, că nu mi-a trecut infecția de la picior. Cum am ajuns așa? Mi-am tăiat singură gipsul, ca proasta, ca să mă duc la o filmare, la o emisiune tv, și s-a infectat piciorul.

Gipsul se taie ușor, dacă ai foarfecă bună, l-am udat și l-am tăiat. De-abia mi-l puseseră medicii, de vreo patru zile. Alunecasem prin curte, ghinionul meu, și mi-am distrus rotula!”, a dezvăluit interpreta de muzică populară, potrivit click.ro.

Elena Merișoreanu a mai trecut, în ultimii ani, prin două operații la nivelul genunchilor pentru a scăpa de dureri.

„Îmi operasem primul picior și am văzut că-mi este foarte bine. Nu mai făceam față doar cu injecțiile în genunchi, așa că am decis să-l operez și pe cel de-al doilea, ca să scap de dureri pentru totdeauna. M-am recuperat bine, inițial am mers cu ajutorul cârjelor”, a povestit artista în urmă cu ceva timp, conform sursei citate.