Mireasa 2021, sezonul 3. Cine sunt fetele care au intrat în competiție

Costinela își dorește copii și spune despre ea că e o fire hotărâtă. Nu e genul care stă să se gândească 10 ani ce să facă, merge pe instinct. Tatăl copiilor ei ar trebui să fie inteligent, responsabil, serios, hotărât, să-i ofere liniștea de care are nevoie. I-ar plăcea să aibă 2 copii.

Viitorul soț să fie înalt, brunet (ea are 1.72 înălțimea). În plus, el să se modeleze după ea și să nu fie atras de celelalte femei.

Andreea Ecaterina Grădinaru

Se descrie pe ea ca fiind extrem de sinceră, nu-i plac oamneii superficiali, e foarte directă. Pune asta pe seama zodiei (săgetător). Crede foarte mult în ce spun astrele și vrea să învețe să ghicească în cărți. Vrea un om lângă care să se poată odihni. Iubirea asta înseamnă pentru ea, liniște. Fizic nu are tipare, dar își dorește să doar să fie înalt.